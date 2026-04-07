Şoferii români, avertizaţi că emiterea rovinietei și a peajului va fi întreruptă, miercuri. CNAIR a anunţat intervalul orar şi motivul

Şoferii români, avertizaţi că emiterea rovinietei și a peajului va fi întreruptă, miercuri.

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a transmis că emiterea rovinietei și a peajului va fi întreruptă pentru 4 ore, miercuri, 8 aprilie. În intervalul orar 00:00 – 04:00, sunt programate lucrări de mentenanță ale SIEGMCR (Sistemul Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control Rovinietă), motiv pentru care emiterea rovinietelor și a peajelor va fi întreruptă pentru această perioadă.

Reamintim utilizatorilor că rovinieta poate fi achiziționată în avans, cu până la 30 de zile înainte de data de început a valabilității, iar peajul poate fi achitat până cel târziu la ora 24:00 a următoarei zile în care a fost efectuată trecerea, la punctele de lucru ale distribuitorilor autorizați, prin SMS, prin intermediul portalurilor și aplicațiilor destinate sistemelor de operare a telefoanelor mobile deținute de aceștia, a mai comunicat CNAIR.

550 de radare fixe pe drumuri și autostrăzi

Autoritățile pregătesc implementarea unui amplu sistem de monitorizare rutieră care va permite măsurarea vitezei medii a vehiculelor pe drumurile naționale și autostrăzi. Rețeaua va include sute de camere video-radar fixe, capabile să urmărească deplasarea șoferilor pe segmente întinse de drum și să identifice automat depășirile limitelor legale de viteză.

Sistemul face parte din proiectul e-Sigur, dezvoltat de Poliția Rutieră și Ministerul Afacerilor Interne, care urmărește digitalizarea controlului în trafic. Prin utilizarea camerelor video, radarelor și a inteligenței artificiale, platforma va putea semnala automat abateri precum viteza excesivă, lipsa inspecției tehnice periodice sau absența asigurării RCA.