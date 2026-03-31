Sondaj INSCOP: aproape jumătate dintre români nu vor schimbarea orei

Experții atrag atenția că adaptarea la noua oră durează aproximativ trei săptămâni, iar cea mai periculoasă pentru sănătate este prima săptămână. Foto: Getty Images

Aproape jumătate dintre români ar prefera ca schimbarea sezonieră a orei să fie eliminată, în timp ce cealaltă jumătate vor ca sistemul actual să fie menținut, potrivit unui sondaj al INSCOP, relatează Agerpres.

Potrivit sondajului, opiniile sunt împărţite: 45,6% dintre respondenţi cred că România ar trebui să renunţe la trecerea de la ora de vară la cea de iarnă şi invers, în timp ce 51,4% sunt în favoarea păstrării sistemului actual. Doar 3% nu au ştiut sau nu au dorit să răspundă.



Datele arată că susţinătorii renunţării la schimbarea orei sunt în special votanţi ai USR, persoane de peste 60 de ani, oameni cu studii superioare şi locuitori ai oraşelor mici şi mari.

De cealaltă parte, menţinerea sistemului este preferată mai ales de votanţii PSD şi AUR, persoanele între 18 şi 44 de ani, cei cu educaţie primară şi locuitorii din mediul rural, potrivit informaţiilor publicate pe site-ul INSCOP.

Datele au fost culese în perioada 2-6 martie 2026, metoda de cercetare fiind interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eşantionului simplu, stratificat, fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ą 3%, la un grad de încredere de 95%.

Trecerea la ora de vară vine cu riscuri pentru sănătate

În noaptea de 28 spre 29 martie, ora 3:00 a devenit ora 4:00. Orarul de vară se aplică până în ultima duminică a lunii octombrie. Trecerea la ora de vară poate creşte pentru o perioadă riscul de accident vascular și infarct miocardic, avertizează experții, potrivit Agerpres.

Mai puțin somn înseamnă că vor crește stresul cardiac și irascibilitatea, în timp ce capacitatea de concentrare va scădea. Impactul este cu atât mai mare în cazul adolescenților, care oricum dorm prea puțin.

Experții atrag atenția că adaptarea la noua oră durează aproximativ trei săptămâni, iar cea mai periculoasă pentru sănătate este prima săptămână.

Însă există măsuri, care luate din timp, pot face trecerea la ora de vară mai ușoară. „Igiena somnului, de evitat consumul de cafea, energizante după ora 12:00, după ce trecem la ora de vară, în ideea de a nu perturba somnul de noapte.

De evitat somnul de după-amiază pentru a nu prelungi ora de culcare, o mâncare nu foarte consistentă seara, expunere dimineaţa la lumina solară cât mai multă pentru a inhiba secreţia de melatonină dimineaţă astfel încât să nu mai fim atât de somnoroşi”, a spus medicul Oana Goidescu.







