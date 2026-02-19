Sondaj: România merge în direcția greșită, spun 73% dintre cetățeni. Votanții AUR și PSD, cei mai pesimiști. Corupția bate prețurile

2 minute de citit Publicat la 13:13 19 Feb 2026 Modificat la 13:14 19 Feb 2026

Oameni pe stradă. Corupția este nominalizată înaintea creșterii prețurilor între problemele care-i îngrijorează pe români. Sursă foto: Getty Images

Peste 70% dintre români cred că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită, arată un sondaj realizat de INSCOP Research în perioada 28 ianuarie - 6 februarie și citat de Agerpres.

Conform cercetării, doar 22,2% dintre respondenţi sunt de părere că lucrurile în România se îndreaptă într-o direcţie bună.

Procentajul este mai mare comparativ cu 20% în noiembrie 2022, dar mai mic fațăde noiembrie 2023 (23,4%), octombrie 2024 (30,3%) şi noiembrie 2025 (24,1%).

Numărul pesimiștilor cu privire la direcția țării a crescut cu aproape 7% în trei luni

În schimb, 73,1% dintre cei intervievați apreciază că lucrurile merg într-o direcţie greşită, în creștere față de 66,3% consemnați în noiembrie 2025.

În anii anteriori, procentajele celor ce au taxat drept greșită direcția în care se îndreaptă țara au fost 74,8% (noiembrie 2022), 68,6% (noiembrie 2023) și 61,1% (octombrie 2024).

Studiul INSCOP arată că persoanele optimiste cu privire la direcţia ţării sunt mai ales votanţi PNL şi USR, tineri sub 30 de ani, cei cu educaţie superioară, locuitorii din Bucureşti şi din urbanul mare.

Pesimiștii sunt în special votanţii PSD şi AUR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educaţie primară și locuitorii din mediul rural.

Corupția bate creșterea prețurilor: e prima în topul problemelor de care sunt îngrijorați românii

Sondajul mai arată că 32,2% dintre români nominalizează corupţia drept cea mai importantă problemă care îi îngrijorează (faţă de 21,5% în noiembrie 2023).

23,6% menţionează creşterea preţurilor (faţă de 23,6% în noiembrie 2023),

13,4% indică starea de sănătate proprie şi a familiei (faţă de 18,1% în noiembrie 2023)

11,7% au menționat starea sistemului de educaţie (faţă de 14,3% în noiembrie 2023).

Lipsa locurilor de muncă îi neliniștește pe 9,8% dintre români (faţă de 11,7% în noiembrie 2023)

Urmează războiul din Ucraina, cu 6,9% (faţă de 9% în noiembrie 2023), şi starea infrastructurii, cu 0,7% (faţă de 1% în noiembrie 2023).

Cum se raportează votanții partidelor la sursele de îngrijorare pe care le-au indicat

Conform concluziilor INSCOP, corupţia a fost desemnată drept sursă de îngrijorare mai ales de votanţii USR şi AUR, dar și de către votanții de sex masculin, de persoanele între 45 şi 59 de ani, persoanele cu educaţie superioară, locuitorii din Bucureşti și de angajaţii din sectorul public.

Creşterea preţurilor a fost indicat drept cea mai importantă problemă în special de către votanţii PSD, de tinerii sub 30 de ani, de persoanele cu educaţie primară şi medie și de locuitorii din mediul rural.

Votanţii PSD, persoanele de peste 60 de ani şi alegătorii cu educaţie primară menţionează într-o proporţie mai mare decât restul populaţiei starea de sănătate proprie şi a familiei drept sursă principală de îngrijorare.

Războiul din Ucraina este văzut drept cea mai îngrijorătoare problemă mai ales de către votanţii PNL şi persoanele de peste 60 de ani.

Sondajul INSCOP Research a fost realizat sub formă de interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eşantionului fiind de 1.100 de persoane.

Conform companiei, eşantionul este reprezentativ pentru categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste.

Eroarea maximă admisă a datelor este de ą 3%, la un grad de încredere de 95%.