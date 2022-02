Structura anului școlar viitor ar putea reveni la trimestre. Anunțul ministrului Sorin Cîmpeanu

Este pentru a doua oară când ministrul Sorin Cîmpeanu a vorbit de „trimestre”, după ce în primăvară a declarat că nu a înțeles niciodată trecerea la semestre.

Întrebat dacă semestrul II al anului școlar următor se va încheia pe data de 8 ianuarie, ministrul a răspuns că „semestrul sau trimestrul sau secțiunea, denumită generic, așa cum am spus, se încheie pe 22 decembrie”.

Pe toată perioada declarațiilor, oficialul a vorbit despre ”secțiuni”.

„Tot în această „secțiune” (n.red. septembrie-decembrie) să fie și săptămâna Școala Altfel. În a doua „secțiune”, după perioada sărbătorilor de iarnă, în vacanța de iarnă, 22 decembrie – 8 ianuarie, făcând separarea, putem să analizăm…Semestrul sau trimestrul sau „secțiunea” denumită generic, așa cum am spus, se încheie pe 22 decembrie.

Mai apoi avem vacanța 22 decembrie – 8 ianuarie, după care, pentru a alterna această perioadă de școală cu perioadă de odihnă, putem lua în calcul o săptămână de vacanță, analizăm această propunere: în luna februarie. Dar această decizie, dacă se va lua, se va lua în primul rând în interesul elevilor din perspectiva pedagogică și se va lua de asemenea și pentru a susține sportul ca activitate benefică tinerilor. Acestea vor fi argumentele. Întâmplător se suprapun peste cerințe economice ale celor din sectorul HoReCa, sau așa cum au semnalat în petiție.

(…) După această perioadă posibilă de vacanță, din luna februarie, în care elevii ar putea să participe la schi, să facă activități sportive, se continua activitatea școlară, așa cum am spus, până la perioada sărbătorilor pascale, care în anul acesta, în anul 2023, presupune poziționarea în data de 7 aprilie început, spre 18 aprilie sfârșit, pentru a cuprinde ambele sărbători pascale, ortodoxe și catolice. O noutate absolută este includerea unei săptămâni verzi, o săptămână în care elevii se poate învăța în afara școlii lucruri despre mediu. Această săptămână ar putea fi poziționată în luna mai. Din toate perspectivele ar fi o perioadă potrivită pentru activități în aer liber”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

Cu câteva luni în urmă, ministrul Sorin Cîmpeanu spunea că nu a înțeles niciodată trecerea la semestre.

„Eu personal nu am înțeles niciodată trecerea la semestre, nu spun că e rea, nu am înțeles-o eu, nu am înțeles ce avantaje are renunțarea la evaluări, în loc de trei, să ai două”, a spus Cîmpeanu. Ministrul a adăugat că o va lansa „ca temă de gândire doar”, momentan, dar „ea va fi lansată și public în dezbatere cel mai târziu în această toamnă. Eu voi asculta cu mare atenție argumentele experților în științele educației”, a adăugat Cîmpeanu la TVR, citat de EduPedu.

În cazul în care se va trece la împărțirea pe trimestre, asta va însemna trei rânduri de teze pentru clasele de gimnaziu și liceu, încheierea mediilor de trei ori într-un an școlar și un număr mai mare de note pentru fiecare disciplină, pe an, față de varianta cu împărțire semestrială.