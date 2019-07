Soția lui Gheorghe Dincă rupe tăcerea. Ce i-a mărturisit avocatului criminalului

Avocatul Alexandru Bogdan a afirmat că în casa suspectului nu există urme vizibile de sânge. "Există în curtea dânsului o placă pe care în mod vizibil sunt urme de sânge, dar specialiştii spun că este de natură animală. Nu are nicio legătură dânsul, are nutri aici, are păsări", a spus Bogdan.



El a indicat că în prezent la casa suspectului se află şi soţia acestuia, dar că aceasta desfăşoară activităţi gospodăreşti şi nu este implicată cu nimic.



"La ora actuală se află şi soţia suspectului, dar are activităţi gospodăreşti, deci nu este implicată cu nimic. (...) Nu a fost niciun schimb de replici. Eu am discutat cu dânsa în cursul zilei de ieri şi am vrut să văd cum a decurs relaţia dumnealor în trecut. Au 42 de ani de căsătorie, cu patru copii, realizaţi toţi, la casele lor. E un om care din descrierea soţiei a fost un soţ normal, care şi-a îndeplinit rolul de soţ. În opinia soţiei dânsului, în niciun caz nu putea fi bănuit de aşa ceva şi a fost total surprinsă când a auzit acuzaţiile de care este bănuit soţul", a precizat avocatul.