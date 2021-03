Mesajul soţiei şefului DSP Gorj care a murit după ce sistemul de ventilaţie din ambulanţă s-a defectat: ”A fost omorât. Se numeşte crimă“

Georgiana Dobrin a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook, în care susţine că Adrian a fost ucis de sistemul incompetent, iar cei responsabili trebuie să plătească. Femeia spune că soţul ei a fost ucis de incompetenţa din sistemul sanitar şi că va lupta până vor răspunde cei vinovaţi.

”Acum, că mi-am aşezat EROUL într-o odihnă veşnică, cu puterile care mi-au mai rămas si cu spiritul puternic pe care mi l-a transmis, crescând lângă el de la vârsta de 22 de ani, mă folosesc de această reţea publică ţi vă declar următoare: eu am semnat si mi-am asumat riscurile deplasării la Bucureşti pentru pacientul Adrian Dobrin, dumneavoastră «sistemul sanitar» aţi semnat si v-aţi asumat riscurile pentru echipamentele deţinute? Adrian nu a murit, ci a fost omorât, iar in codul penal se numeşte crima. Îţi promit ca o să mă lupt, Adrian!“.

Sistemul electric al ambulanţei s-a defectat

Șeful serviciului Sanepid din cadrul DSP Gorj a murit după ce a rămas fără oxigen în ambulanţă. Adrian Dobrin era bolnav de COVID-19 și era dependent de aparatele de cu ajutorul cărora putea respira. Bărbatul, în vârsta de 48 de ani este cel care a preluat primul caz de COVID depistat în România și l-a însoțit la Institutul Matei Balș.

De câteva zile se afla internat la Spitalul din Târgu-Cărbuneşti, însă sâmbătă seara, din cauza stării grave de sănătate, s-a decis transferarea lui la un spital din Capitală cu o Ambulanţă pentru ca era dependent de oxigen. Între Horezu și Vâlcea, stația de oxigen de la Ambulanţa s-a defectat și a fost dus la Serviciul de Urgenţă al Spitalului din Vâlcea. A fost resuscitat, dar medicii nu i-au mai putut salva viața.

Ce povesteşte asistentul medical care l-a însoţit pe Adrian Dobrin

Asistentul medical Cristi Popescu, care îl cunoştea pe Adrian Virgil Dobrin de 20 de ani, l-a însoţit în ambulanţă. Acesta a fost puternic afectat de pierderea vieţii pacientului cu care era în relaţii apropiate.

”La intrare în Râmnicu Vâlcea a apărut o problemă la ventilator, care s-a descărcat. Cred că din cauza siguranţei despre care am aflat apoi că s-a ars. Am trecut oxigenarea lui pe balon, 25 de litri pe minut. S-a sunat dispeceratul. Am hotărât să mergem la UPU Rm. Vâlcea, unde a fost conectat pe ventilatorul din Urgenţă. Starea lui era relativ aşa cum plecase de 90-96 la sută. Şi-a reluat saturaţia de oxigen, pentru că la noi se desaturase la 70-80, la ventilaţia pe balon şi oxigen. A fost pus la ventilatorul din Urgenţă. Şi-a revenit, după care starea lui a început să se agraveze din oră în oră. La ora 20,00 a intrat în stop cardio-respirator. Am început manevrele de resuscitare cu personalul de acolo, dar nu am mai putut face nimic. Îl cunosc de 20 de ani de când m-a angajat. Este ceva regretabil. Sper să înţeleagă oamenii că se moare de COVID-19.În ultima perioadă au murit mulţi tineri“.

