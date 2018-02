Soviani: De unde a pornit harcea-parcea cu salariile: "Șefu’, nu ne iese totalu!"

Analistul economic Radu Soviani oferă pe blogul său o explicația pentru măsurile fiscale controversate puse în aplicare de coaliția PSD-ALDE.

"Pe scurt, a pornit de la o idee ticaloasa. Mai pe larg, din ceea ce am avertizat guvernele Ponta-Ciolos-Grindeanu-Tudose si avertizez si Guvernul Dancila: politica economica ,,dupa dorinta” se transforma atunci cand dorinta nu se indeplineste in frustare, iar in cele din urma in masuri corective disperate, care adancesc dezechilbrele si intaresc certitudinea unor lucruri negative, amplificand criza.

Nu reiau acum argumentele prin care de 3 ani arat (click aici pentru un exemplu) ca diversele guverne succesive ale Romaniei construiesc propria criza – si anume criza bugetara. Dar va reamintesc faptul ca la precedenta criza, am avertizat cu 3 ani inainte de debutul ei ca Romania construieste propria criza – o ,,banala” criza de balanta de plati. Peste ea s-a suprapus criza economica internationala, iar propria criza construita romaneste a avut ca afect amplificarea efectelor negative: cea mai lunga si cea mai dura recesiune a unei tari din Uniunea Europeana, vreodata.

Vreau sa va imaginati un dialog intre diversii faptasi (a se citi ministri de finante) si ceea ce eu am numit ,,strategii de lunga durata” (SLD):

Faptas: Șefu, cheltuielile sunt mult mai mari decat veniturile, ne intreaba comisia europeana de ce am triplat deficitul structural. Nu ne iese totalul!

SLD: Da-i dreacu… spune-le ca vom avea venituri din cresterea economica.

Faptas: Sefu’ nu ne ajunge cresterea economica pentru cheltuielile astea, nu ne iese totalul"

