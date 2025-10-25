Spectacole inedite la West Side Hallo Fest. Ciucu: "Nu veniţi cu maşina, nu găsiţi loc de parcare. Efectiv nu aveţi ce face cu ea aici"

Concerte, ateliere pentru cei mici și proiecții spectaculoase. Asta îi așteaptă pe cei care vor merge weekendul acesta în zona Lacului Mori. Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, îndeamnă oamenii să nu vină cu maşina, deoarece "nu aveţi ce să faceţi cu ea aici, nu sunt locuri de parcare".

West Side Hallo Fest este un festival extrem de așteptat atât de cei care locuiesc în zona Crângaşi a Capitalei, cât și de ceilalți bucureșteni.

"Avem foarte multe atracții pregătite, dincolo de decor, care sunt fabuloase – unele sunt chiar puțin înspăimântătoare. Cred că au exagerat, dar, în fine, îl luăm într-un ton pozitiv și drăguț. Avem concerte – concerte în fiecare seară, de vineri până duminică. Avem un spectacol fabulos cu 250 de drone și avem foarte mulți vendori care au pregătit bunătăți.

Avem 20.000 de dovleci care așteaptă să fie ciopliți, iar intrarea este liberă pentru cei sub 14 ani. Este un preț modic pentru bilete doar pentru sâmbătă și duminică. Am pus acest preț modic în special pentru a controla accesul, pentru că e foarte, foarte multă lume dornică să vină și vrem ca totul să se desfășoare în siguranță. Avem doar un număr limitat de oameni care pot veni în acest spațiu, care, deși este mare, știm că în anii trecuți a găzduit efectiv zeci și zeci de mii de oameni", a spus Ciucu.

Cei care vor să vină la festivel sunt sfătuiţi să nu vină cu maşina, deoarece nu există locuri de parcare şi "nu ai ce să faci cu maşina aici".

"Oameni buni, vă așteptăm cu cea mai mare plăcere și cu cea mai dragă inimă. Dar veniți fără mașini. Nu veți găsi loc să parcați. Nu vor fi locuri de parcare în zonă și nu Poliția Locală vă va bloca accesul cu maşina. Deci este foarte important să veniți, ori cu transportul în comun pentru că avem tramvaiul 41 și nu este deloc departe de aici, ori cu metroul pentru că avem stația Crângași. Este o zonă bine conectată, se poate ajunge ușor, se poate ajunge cu taxiul, cu celelalte modalități de transport cu auto, de tipul Uber sau Bolt. Încurajarea mea este să veniți, dar nu veniți cu mașini, că n-o să aveți efectiv ce face cu ele în zonă", a spus Ciucu.

Festivalul este deschis de vineri, ora 10:00, şi se va închide duminică, la ora 22:00.

"De la 10:00 vineri până la 22:00 duminică. Deci de la ora 10:00 la ora 22:00, este ușor de reținut. Este unul dintre evenimentele care se auto-susțin financiar. E important pentru noi să menționăm acest lucru pentru că această perioadă știm aceste discuții, dar vă asigur că deja am vândut suficiente. Toate costurile sunt acoperite, adică nu folosim bani publici pentru acest festival al toamnei din vestul Bucureștiului", a subliniat Ciucu.