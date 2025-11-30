Spitalul din Câmpina nu mai face internări, pentru că nu mai are apă pentru sterilizarea instrumentelor medicale

Spitalul din Câmpina nu mai face internări. FOTO Spitalul din campina

Criza apei potabile din județul Prahova afectează și activitatea Spitalului Municipal Câmpina. Directorul medical al unității, chirurgul Cîlin Tiu, a declarat că nu se mai fac internări, fiind primite doar urgențele majore.

S-a luat această măsură, deoarece nu se mai poate face sterilizarea.

Astfel, sunt preluate doar urgențele majore.

Pacienții din spital – aproximativ 80 de persoane – au primit 1.000 de sticle cu apă, iar în curte au fost aduse de către primărie acontainere cu apă, care pot fi însă folosite doar pentru uz menajer.

Cazurile care nu sunt grave vor fi redirecționate la Spitalul de Urgență din Ploiești, potrivit medicului.

O situație dificilă este și la spitalul din localitatea Băicoi, unde au fost de asemenea aduse sticle cu apă.