Informații noi de la spitalul groazei din Arad. Ce s-ar fi întâmplat cu cei 15 pacienți COVID care au murit

Cristi Popovici a obținut mai multe detalii, în exclusivitate pentru Antena 3, de la familia vârstnicei care a murit.

"Sunt acuzații extrem de grave aduse medicilor de la Spitalul Județean Arad de rudele unor pacienți care au murit de COVID, însă medicii vor și ei să vorbească, să-și spună partea lor de adevăr, pentru că - spun ei - sunt niște victime într-un război al declarațiilor și un război pornit de rude care poate nu înțeleg ce înseamnă să fii medic într-o secție de anestezie și terapie intensiv, cât timp petrec medicii aici și tratamentul care li se oferă și faptul că mulți pacienți ajung poate prea târziu pentru ca medicii să mai poată face ceva", a spus Cristi Popovici.

Cum se apără medicii acuzați că nu le-au dat tratamentul potrivit pacienților pe care îi aveau în grijă

"În ultima perioadă am fost puternic mediatizați negativ și cred că sunt nedrepte acuzațiile care ni se aduc. De 11 luni lucrăm zi de zi cu pacienți COVID pozitivi, ne expunem și riscăm, dar o facem pentru că asta este meseria și asta am decis să facem. Și ne este drag de ceea ce facem.

Deci, sub nicio formă nu am periclitat viața unui pacient. Mulți dintre pacienți ajung în stadiu tardiv, ajung după o evoluție de 10-14 zile când perioada de replicare virală nu mai este activă, dar este activă perioada de hiperinflamație, de furtună de citochine, când se instalează o insuficiență pluriorganică pe care nu mai poți să o combați, în pofida faptului că se aplică toate terapiile conform ghidurilor, în pofida metodelor de terapie intesivă.

Ceea ce pot să vă spun, de 11 luni de când lucrez, că niciodată, niciun pacient nu a fost neglijat, că s-a intrat și se intră în permanență la pacienți, că încercăm să facem tot ceea ce este mai bine pentru ei", a spus dr. Dana Olaru.

Sunt 15 plângeri penale după moartea mai multor pacienți din secțiile COVID de la Spitalul Județean Arad. Rudele reclamă faptul că bolnavii nu au primit tratamentul potrivit.

Acuzațiile merg mai departe și se reclamă faptul că pe foile de observație ar fi fost trecute tratamente după moartea pacientului, pe care, de fapt, pacienții nu le-ar fi primit.

”Vreau să vorbesc despre situația mamei mele, după care mă voi raporta la clienții care mi-au adus mai multe dosare, în calitate de avocat. Mama mea a fost diagnisticată cu COVID pe data de 23.11.2020. Ulterior, înainte de a ieși din izolare, pe data de 4, pentru că persista o tuse, am luat legătura cu medicul de familie care mi-a indicat să o ducem la o evaluare. Chiar dumneaei a făcut și programarea la salvare, a venit salvarea pe data de 8 decembrie.

Convinși că i se va face în primul rând un test PCR pentru că era deja ieșită din perioada de 14 zile, spre stupefacția familiei, nu i s-a făcut acest test. Am fost sunată de mama, spunându-mi că i s-a recomandat să se interneze în spitalul din Grădiște, având în vedere că numărul de leucocite este mare și pentru a-i face teste suplimentare pentru a vedea unde este infecția. Nu s-a pomenit nicio secundă de COVID.

Ulterior am constatat că i s-au administrat tratamente de COVID, foarte puternice, trei zile mama a fost foarte bine, potrivit fișei de observație.

A patra zi, mama s-a simțit dintr-o dată foarte rău, nu s-a mai putut ridica din pat. Am adus la cunoștința medicului curant și mi s-a spus că mama are o problemă... La insistențele mele mi-a spus că îi va face investigații suplimentare. În toată această perioadă, nu a fost investigată, nu i s-a făcut o analiză. A fost trimită la un examen Computer Tomograf, și a murit.

Nu i s-a făcut necropsia. Atunci am văzut că i s-a administrat tratament de COVID. Am încercat să luăm legătura cu medicii, nimeni nu a mai vrut să stea de vorbă cu noi, am fost trimiși la firma de pompe funebre a spitalului”, povestește Oana Lăzărescu, avocat și fiica unei paciente decedate.

Anchetă internă la spitalul din Arad

Pe de altă parte, Florina Ionescu, director Spitalul Județean Arad, a declarat că a fost demarată o anchetă internă și a dat asigurări că cei vinovați vor plăti.

”Deocamdată nu am fost informați oficial despre existența unei plângeri la adresa spitalului. Nu am primit nicio reclamație oficială la nivelul instituției, însă, în urma articolelor apărute în spațiul public, am deparat o anchetă internă care este în desfășurare.

Regretăm profund durerea familiilor îndoliate iar în astfel de situații cuvintele sunt prea puține pentru a ne putea exprima empatia. Pot spune că vom colabora cu instituțiile de cercetare abilitate, dar la această oră nu putem face acuzații cu privire la activitatea medicală. Vom lăsa organele de control să își facă datoria, însă trebuie să ținem cont că același personal medical, indiferent de nume, a contribuit la salvarea altor sute de vieți, ghidându-se după aceleași proceduri și protocoale medicale”, a declarat Florina Ionescu, director Spitalul Județean Arad.