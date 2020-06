Statul îți dă 10.000 de euro! Care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinești

Cei care se orientează către un autoturism hibrid pot primi sub formă de primă 4.000 de euro. Totuși, doritorii trebuie să știe că mașina achiziționată cu banii de la stat nu va putea fi înstrăinată timp de un an.

Potrivit ministrului mediului, Costel Alexe, românii au solicitat 1.225 de tichete pentru maşini electrice, în mai puțin de trei luni de zile de când s-a dat startul pentru programul Rabla Plus.

În urmă cu un an, au fost rezervate 1.000 de maşini în cadrul acestui program. În cadrul programului Rabla Clasic, românii au făcut solicitări pentru aproximativ 20.000 de maşini. Bugetul respectiv pus la bătaie pentru români va permite scoaterea pe șosele până la 3.000 de maşini electrice şi hibride.

„Rabla PLUS se dovedeşte a fi un program de succes, în ciuda problemelor din industria auto, generate de pandemie. Este primul an din istoria celor două programe Rabla Clasic şi Rabla PLUS când, cel din urmă, are rezultate mai bune decât primul, raportat la numărul total de maşini disponibile prin ambele programe”, a declarat Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, potrivit Mediafax.