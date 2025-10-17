“Sunt probleme grave de structură”. Locatarii afectați de explozia din Rahova vor primi locuințe pe termen lung, susține Bujduveanu

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat vineri seara, pentru Antena 3 CNN, că structura de rezistență a blocului din Rahova, unde a avut loc explozia soldată cu trei decese, a fost foarte grav afectată. Acesta a precizat că persoanele din locuințele care nu au fost distruse de explozie vor putea să revină pentru a-și recupera bunurile doar după terminarea anchetei de către polițiști și doar cu acordul celor de la Inspectoratul de Stat în Construcții.

“Doar după ce avem finalizată ancheta Poliției vor putea, împreună cu oamnii de la Poliția Română să intre cetățenii dacă se dă acordul din partea ITC-ului.

În corpul care a fost grav afectat, că sunt cinci scări de bloc, nu avem un orizont că se va putea intra în perioada următoare. Sunt probleme foarte grave de structură”, a explicat Stelian Bujduveanu.

Acesta a precizat că pentru Primăria Capitalei, prioritatea a fost ca persoanele afectate de explozie să nu rămână în stradă. Astfel că 50 de persoane au fost deja cazate în hoteluri, urmând ca alte 200 de persoane să fie transferate.

“Am pus la dispoziție tot ce e nevoie pentru a emite cărți de identitate la urgență temporare. Sunt peste 50 de persoane deja cazate în hoteluri pe cheltuiala PMB și a alte 200 care urmează să fie transferate la hotelurile asigurate de Primăria Municipiului București”.

Medicamentele pentru bolnavii cronici, asigurate de către Ministerul Sănătății

Stelian Bujduveanu a mai precizat că medicamentele pentru bolnavii cronici sunt asigurate de către Ministerul Sănătății.

“Sunt aproximativ 400 de persoane cu diferite nevoi. Important este ca în această seară toată lumea să aibă cazare. Nu lăsăm pe nimeni pe stradă.

Sunt înrolate. Așteptăm confirmări să ne spună dacă doresc sau nu cazare pentru această seară. Etapa 1 este pentru finalul de săptămână, Etapa 2 este începând de luni, când pentru aceste familii se vor asigura locuințe pe termen mediu și lung”.

În curtea Liceului Bolintineanu este un punct unic, în care este în permanență o echipă mixtă care asigură toate informațiile și orice alte nevoi, de la nevoi de bază, apă, hrană sau haine, a mai precizat primarul interimar al Capitalei.

“Am stabilit ca în curtea liceului să fie un punct unic de preluare a cetățenilor afectați de această tragedie. Avem echipe mixte, de la Direcția de Asistență Socială, împreună cu instituțiile Prefecturii Municipiului București și cu Evidența Populației”.