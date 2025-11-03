Surse: Horațiu Potra a cerut extrădarea în România din cauză că nu ar fi primit protecție în Dubai

1 minut de citit Publicat la 13:00 03 Noi 2025 Modificat la 13:00 03 Noi 2025

Liderul mercenarilor a cerut oficial instanței să fie trimis în România. Foto: Agerpres.

Mercenarul Horațiu Potra, trimis în judecată în România pentru tentativă de lovitură de stat, a avut, luni, termen la instanța din Dubai, unde a fost arestat în urmă cu câteva săptămâni. Potrivit surselor Antena 3 CNN, Potra și-a exprimat în fața instanței în mod oficial dorința de a fi trimis în România. Potra s-a prezentat la instanță alături de fiul său și un alt membru al familiei, și ei dați în urmărire internațională.

Potrivit surselor citate, Horațiu Potra ar fi sperat la protecție în Dubai, însă se presupune că acesta nu ar fi primit niciun fel de sprijin în vederea unei protecții și a decis să accepte extrădarea.

Săptămâna trecută, avocații săi au declarat că vrea să se predea autorităților judiciare române. Șerban Moga, unul dintre avocații lui, a declarat joi la Antena 3 CNN că ”a avut loc de dimineață o discuție la nivelul procuraturii din Emiratele Arabe, s-au semnat niște documente în acest sens și urmează să vină în țară.”

Horațiu Potra, fost legionar francez și fondator de companii militare private, a fost arestat pe 24 septembrie pe aeroportul din Dubai, împreună cu fiul și nepotul său, în timp ce se pregăteau să zboare spre Moscova. Cei trei sunt acuzați că au conspirat împreună cu Călin Georgescu pentru a „răsturna ordinea constituțională” din România.

Autoritățile române au confirmat arestarea lui Potra în Emiratele Arabe Unite și au precizat că lucrează cu autoritățile locale pentru a-l extrăda și aduce în fața justiției. Procurorul general al României a declarat de asemenea că Potra ar fi încercat să obțină azil în Rusia.

The Guardian scrie că figuri influente apropiate Kremlinului a încercat să oprească extrădarea din Dubai a mercenarului Horațiu Potra. Efortul de a-i opri extrădarea este condus de Igor Spivak, președintele Societății Ruse pentru Orientul Mijlociu - o organizație apropiată Ministerului rus de Externe - și de Igor Kalinin, un moldovean fugar stabilit la Moscova, acuzat că recrutează cetățeni moldoveni pentru pentru a lupta în Ucraina de partea Rusiei.