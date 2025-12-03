Surse: Ședință de urgență la Rafinăria Petrobrazi: “Dacă presiunea scade, există riscul să fie afectată activitatea"

Rafinăria Petrobrazi alimentează centrala electrică pe gaze de la Brazi care asigură 10% din producția energetică. FOTO: Hepta

Conducerea Rafinăriei Petrobrazi se află într-o ședință de urgență pentru a găsi o soluție pentru evitarea opririi alimentării cu apă, ca urmare a problemelor grave apărute la barajul Paltinu, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Această întrunire vine după ce marți seara a fost o ședință a Comitetului pentru Situații de Urgență cu Prefectul județului Prahova, reprezentanții Apa Nova, Apele Române si conducerea Rafinăriei pentru luarea unor măsuri pentru continuarea alimentării cu apă.

În ceea ce privește situația de la Rafinărie, în cursul zilei de marți, problemele legate de presiune la nivelul instalației de la Petrobrazi au declanșat îngrijorări serioase, însă miercuri dimineața presiunea a revenit la normal.

“Dacă presiunea scade, există riscul să fie afectată activitatea. De asta trebuie găsite soluții destul de repede”, a precizat o sursă pentru Antena 3 CNN.

Varianta pe care se merge acum este să fie construit un by pass cu Apa Nova Ploiești ca să fie alimentată Rafinaria si să nu aibă întreruperi de apă.

Sursele au mai precizat că Rafinăria Petrobrazi este alimentată în prezent cu apă din rezervă, cu 89 l/secundă. Lucrările la by pass au început miercuri dimineață si autoritățile estimează ca până miercuri seară va leaga conducta ca apă livrată de Apa Nova Ploiești.

Marți seară, autoritățile au identificat această soluție, după ce au apărut semnale de alarmă privind riscul ca rafinăria să rămână fără apă.

În ceea ce privește situația centralei Petrobrazi, problema va mai dura, pentru că alimentarea cu apă se va relua când stația va începe să trateze apa de la baraj. În prezent se fac teste pentru apă, au mai precizat sursele.

Ce spune ministrul Energiei, Bogdan Ivan

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat la Antena 3 CNN că situația e stabilă.

„De ieri am început demersurile cu autoritățile locale și OMV. Avem garanția că, pentru rafinărie, avem apă suficientă, plus un buffer, ca să acoperim nevoile rafinăriei – undeva la 90 de litri pe secundă de apă tehnologică.

Luni–marți vom avea suficientă apă pentru a porni prima turbină din centrala pe gaz și ne vom duce până la o producție de cel puțin 300 de megawați. Avem suficientă energie în sistemul național de la Complexul Energetic Oltenia. Putem spune că suntem asigurați și nu există perturbații pe piața energetică națională. Nu e risc de blackout.

Centrala de la Brazi produce 10%. Am putut suplini oprirea ei doar prin creșterea capacității centralelor existente. Centrala de la Brazi e oprită din lipsă de apă tehnologică, necesară pentru răcirea întregului sistem de la cele două turbine. De săptămâna viitoare vom avea suficientă apă pentru a porni prima turbină și apoi a doua. Va mai rămâne închisă maximum o săptămână. Din momentul în care avem suficientă apă tehnologică pentru răcire, e nevoie de 48 de ore până când turbinele vor putea produce energie electrică.

În ce privește rafinăria de la Petrobrazi, de ieri m-am aliniat cu autoritățile, companiile de apă și OMV Petrom. Aseară, la ora 19.00, am convocat comandantul pentru situații de urgență în Prahova și am garanția că avem un flux constant de 90 de litri pe secundă.

Nu e criză energetică. Întrebarea este cum cei de la Mediu și de la Apele Române au dat avizele fără să pună în calcul că vor fi perturbări în alimentarea cu apă. Dacă nu eram preventivi, puteam debalansa tot sistemul energetic național și producția de combustibili.”