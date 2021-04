Sergiu, tânărul care a mers călare la maternitate, a vândut casa primită de la Moroșanu: "Niște interlopi s-au mutat aici"

Cătălin Moroșanu a fost foarte impresionat de povestea lui și a reușit atunci să strângă 37.000 de euro, cu care i-a cumpărat lui Sergiu o casă în Miroslava, în apropiere de Iași.

Acum, la un an distanță, localnicii spun că Sergiu a fost nevoit să vândă casa și s-a întors în ghetou, dar nu înainte să-și achiziționeze un bolid de lux.

"Avea la un moment dat un Golf în curte, iar mai apoi am văzut un Range Rover. nu mai este chiar același Sergiu. A fost vândută casa, nu mai stă Sergiu aici. Am înțeles că ar fi vorba despre niște interlopi care s-au mutat aici. Nu știm prea multe, pentru că evităm să interacționăm cu ei. Înainte să plece de aici, Sergiu dădea petreceri, era plină curtea… În fine, nici nu vreau să-mi aduc aminte", au spus locuitorii din zonă, conform ProSport.

Povestea impresionantă a lui Sergiu, tatăl care a gonit călare pe străzile din Iași pentru a-și vedea fiul nou-născut la maternitate

Sergiu, tânărul surprins călare pe străzile din Iași, a povestit toată aventura prin care a trecut pentru a ajunge la soție și băiețelul abia născut.

Sergiu Ion Ciobotariu a ajuns peste noapte o mică „vedetă”. Bărbatul, de loc din comuna ieșeană Răducăneni, a aflat că soția lui, internată la o maternitate din Iași, a adus pe lume un băiețel și a vrut neapărat să-și vadă fiul.

A încercat să ia un mijloc de transport în comun, însă nu a fost lăsat din cauza restricțiilor cauzate de coronavirus.

„Am încercat să iau un tramvai. Nu m-au lăsat. Nu am avut bani să iau un taxi. M-am întors acasă și m-am urcat pe cal. Prima data m-a oprit un echipaj de Poliție. I-a fost milă de mine și m-au lăsat să plec. Pe urmă m-a oprit un echipaj de la Poliția Locală. Au râs de mine, m-au luat la mișto. Mai apoi m-a mai oprit un echipaj, au fost de treabă. Nu m-au amendat. Au înțeles că am o urgență și nu am avut altă variantă”, a spus Sergiu.

