Trupul Silviei, alpinista care a murit de ziua ei, se află încă în munți. Salvamontiștii încearcă să îl recupereze de două săptămâni

Imediat după producerea accidentului în urma căruia femeia a murit, s-a încercat extragerea cu ajutorul elicopterului a trupului neînsufleţit, însă operaţiunea a fost abandonată din cauza rafalelor puternice de vânt.

„Făcând analiza riscurilor, am ajuns la concluzia că cea mai bună soluţie pentru recuperarea victimei din Bucegi este inserţia a trei salvatori montani cu elicopterul în zona respectivă prin troliere, efectuarea punctelor necesare de amaraj, pregătirea victimei şi evacuarea aero.

Am solicitat oficial DSU alocarea unei resurse de zbor, lucru ce s-a întâmplat, având alocat un elicopter H 135 pentru perioada 20-27 ianuarie.

La începutul acestei săptămâni am avut o şedinţă tehnică în care am hotărât, împreună cu colegii de la formaţia locală Salvamont Buşteni, ca în cazul în care, din cauza condiţiilor meteo nu este posibilă intervenţia aero până la data de 27 ianuarie, să încercăm o intervenţie terestră", a transmis Salvamont Prahova.

În aceste condiţii, echipele s-au pregătit pentru a interveni terestru vineri, dar acţiunea a fost anulată din cauza rafalelor de vânt de peste 100 km/h.

„Cum timp de două săptămâni elicopterul nu a putut efectua misiunea, fiind puţin probabil să reuşească din cauza condiţiilor meteo (vânt şi/sau vizibilitate scăzută), în viitorul apropiat, am decis să intervenim tot terestru în zilele următoare, atunci când vremea va permite", mai transmite Salvamont Prahova.

Silvia a murit de ziua ei, în munții Bucegi

Silvia, o alpinistă de 38 de ani, a murit pe 13 ianuarie, în Munții Bucegi, pe Albișoara Gemenelor, chiar de ziua ei, în timpul parcurgerii unui traseu prin care și-a propus să marcheze aniversarea ei și a surorii sale gemene.

Era a doua oară în cinci zile când mergea pe Albișoara Gemenelor, după ce urcase acolo și pe 7 ianuarie.

„Planul era să urc Albișoara Crucii 2A pentru că găsisem un articol în blogul meu și am salvat toate info în iPhone ca să mă informez, dacă nu găsesc continuarea. Dar am nimerit în Albișoara Gemenilor 2A. Și am continuat așa! Am ales să urc pe porțiunea cu gheață și puțină zăpadă, evitând porțiune cu mai multă zăpadă. Îmi place așa, deși teoretic e riscant”, a scris Silvia pe blogul ei.

În aceeași zi, pe Facebook, fata a mai postat un mesaj, în care anunța o nouă urcare pe același traseu: „Ce experiență solo. Vreau să mă mai duc să mai încerc o dată, căci condițiile mi s-au părut f f bune și faine. Poate solo, sau poate se oferă cineva să vine cu mine….”.

Fata a plecat de la Brașov pentru o nouă ascensiune, din nou singură. La amiază, Silvia nu a mai răspuns la telefon.

O echipă Salvamont, aflată deja pe munte, a încercat să ajungă la ea, dar nu a reuşit din cauza viscolului. O altă echipă a plecat din Buşteni. Deși a fost folosit și un elicopter, salvamontiștii nu au reușit să recupereze corpul fetei joi, acest lucru întâmplându-se abia vineri de dimineață.

„Pentru mine cățărarea este echilibrul/liniștea/medicamentul sufletului meu, este iubire, provocare, forma de depășire a limitelor, prietenie/echipa, creativitate, autocunoaștere, fericire, dăruire, liniște …”, spunea Silvia într-un interviu.

În 2011, Silvia a avut un accident extrem de grav în Alpi, unde a căzut de pe o stâncă mai bine de 6 metri. Atunci a avut nevoie de multe luni de recuperare.

„Au fost mulți ani în care a urcat neîncetat și fără teamă, pe cele mai înalte trasee de alpinism și escaladă din România. Are un extraordinar palmares și a scris foarte mult despre toate aventurile ei. A fost, este și va rămâne o vie inspirație pentru întreaga comunitate montană. Poveștile scrise de ea ne-au ghidat pe toți către multe rute.” a scris unul dintre cunoscuţi, pe Facebook.