Tudorel Toader, precizări despre deciziile CCR

Foto: Agerpres

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a precizat, sâmbătă, pe Facebook, că nu sunt obligatorii deciziile Curţii Constituţionale pronunţate în controlul a priori, faţă de proiecte de lege, ci doar cele pronunţate în controlul de după, faţă de norme juridice în vigoare.

Afirmațiile vin după ce Tudorel Toader a trimis spre avizare un proiect de modificare a Codului penal şi a Codului de procedură penală, precum şi un proiect privind completurile de 5 judecători ale instanţei supreme.

„Simple precizari ! Sunt obligatorii deciziile CCR care au fost pronuntate in controlul a posteriori, fata de o norma juridica in vigoare. Nu sunt obligatorii deciziile CCR care au fost pronuntate in controlul a priori, fata de proiecte de lege", a scris, pe Facebook, ministrul Justiţiei.