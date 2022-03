Ucraineanca ajutată cu 200 de lei într-o benzinărie, mesaj pentru români direct din hotelul de lux în care stă

Yulia Chernitskaya a povestit, în urmă cu câteva zile, că a primit banii, într-o benzinărie, de la un bărbat în vârstă, care s-a oferit să o ajute în momentul în care i-a văzut numărul de înmatriculare. Impresionată până la lacrimi, ucraineanca a hotărât să rămână în țara noastră.

”Acești bani i-am primit de la un bărbat de 60-65 de ani într-o benzinărie, când am ieșit și mă îndreptam spre mașină după ce achitasem un plan. El și-a șters parbrizul și m-a întrebat în română 'Ucraina?', 'Ucraina', i-am răspuns.

Probabil m-a așteptat când a văzut numărul de Ucraina. Și-a deschis portofelul, mi-a dat 100 de lei și a spus 'glorie Ucrainei!'. Am început să plâng. Am refuzat să iau bani, mai ales că am văzut că avea o mașină veche. Însă el și-a deschis iar portofelul și mi-a mai dat 100 de lei, mi-a spus că sigur am nevoie.

Nu mi-am putut stăpâni lacrimile. Până la urmă, nici nu știe că am patru copii care mă așteaptă. Și bine că nu i-am spus, că sigur își golea portofelul. Am vrut să-l îmbrățișez, dar nu m-a lăsat. Dacă acest om îmi citește postarea trebuie să știe că a ajutat o mamă a patru copii.

Am stat în tăcere în mașină, mi-am șters lacrimile și nu puteam înțelege. Așa ceva?!”, scria Yulia Chernitskaya, pe Facebook.

Acum, ucraineanca stă într-un hotel de lux din Capitală, alături de cele patru fiice ale sale, și nu contenește să le mulțumească românilor pentru sprijinul acordat.

”M-am convins o dată în plus că absolut toată lumea ajută refugiații din Ucraina. Azi dimineață am întâlnit o persoană minunată în lift, care m-a văzut în presa locală și mi-a spus că ajută ucrainenii prin asociația sa. Vă mulțumesc! Lumea este foarte mică și omenia trebuie păstrată mereu, indiferent de statutul social și situația financiară”, a scris Yulia Chernitskaya, pe contul său de Facebook, potrivit digisport.ro.

”Toți românii sunt foarte săritori! Mulțumesc tuturor”, a mai scris Yulia Chernitskaya.