Uimire mare pe DN1: Un avion uriaș a fost dus pe șosea de la București la Brașov

1 minut de citit Publicat la 14:41 10 Noi 2025 Modificat la 14:41 10 Noi 2025

Avionul scos din uz urmează să fie transformat în hotel și restaurant de lux FOTO: Facebook/ Gazeta Brașovului

Un avion scos din uz a fost dus pe șosea de la București spre județul Brașov, pe DN1, iar transportul agabaritic neobișnuit i-a lăsat muți de uimire pe șoferii aflați în trafic în miez de noapte weekendul trecut.

Avionul Boeing 737 a fost mutat de la Aeroportul Băneasa în zona Cheia, unde urmează să fie transformat în hotel și restaurant de lux, potrivit Gazeta Brașovului.

Aeronava uriașă a fost așezată pe un trailer special și a avut escortă permanentă de la Poliția Rutieră, care a închis temporar circulația în mai multe puncte.

Aripile avionului au fost dezmembrate și încărcate separat și în total trei camioane au fost amgrenate în transportul neobișnuit.

La podul de la intrarea în Săcele, traficul a fost blocată aproape o oră, iar coloanele de mașini s-au întins pe kilometri întregi. Imaginile surprinse de trecători au devenit rapid virale.

Potrivit sursei citate, cel care a cumpărat avionul urmează să-l transforme într-un hotel-restaurant exclusivist, cu design tematic și bucătărie gourmet. O parte din amenajări vor păstra structura originală a cabinei, iar turiștii vor putea „lua masa la bord”, la poalele Tâmpei.

Avionul a fost fabricat în 1991 și a făcut parte din flota unei companii germane, până a fost scos din uz. În urmă cu nouă ani a fost cumpărat de o companie românească, iar noii proprietari au decis să-i dea o nouă întrebuințare.