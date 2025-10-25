Un bărbat a fost atacat de un urs la Peștera Laptelui, judeţul Braşov. Medicii l-au dus de urgenţă la spital

Turiştii sunt sfătuiţi de autorităţi să fie prudenţi atunci când fac drumeţii. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Drumeţia unui bărbat la Peștera Laptelui, aflată în judeţul Braşov, s-a transformat într-o luptă pentru viaţă. El a fost atacat de un urs şi doar o minune a făcut ca el să scape de animalul sălbatic. Medicii care au ajuns în urma apelului la 112 au decis să îl ducă la Spitalul Județean Brașov pentru investigații suplimentare și îngrijiri de specialitate.

În vârstă de 49 de ani, un bărbat a fost atacat de un urs la Peștera Laptelui, situată în satul Ciungetu din comuna Malaia, județul Brașov. La scurt timp după ce s-a dat alerta, la faţa locului s-a deplasat un echipaj SMURD la secția de poliție din stațiunea Poiana Brașov pentru acordarea asistenței medicale.

Potrivit doctorilor, victima era conștientă, prezenta zgârieturi la nivelul capului, feței, membrelor superioare și spatelui.

Echipa medicală i-a acordat primul ajutor la fața locului, după care bărbatul a fost transportat la Spitalul Județean Brașov pentru investigații suplimentare și îngrijiri de specialitate.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs atacul de la Peştera Laptelui. Zona este frecventată de turiști, dar și cunoscută pentru prezența urșilor, motiv pentru care jandarmii montani și reprezentanții Gărzii Forestiere recomandă prudență sporită celor care se aventurează în pădure.

Aflată pe versantul drept al Rudăresei, Peștera Laptelui prezintă interes mai ales din punct de vedere paleontologic și istoric. Aici s-au descoperit fosilele unor animale mici, care au trăit cu mai bine de 50.000 de ani în urmă, dar şi fragmente ceramice, vestigii ale Culturii Glina, acestea fiind expuse la Muzeul de Istorie al judeţului Vâlcea.

Denumirea peșterii provine de a formațiunile calcaroase solubile care curg pe pereți peșterii, creând impresia că sunt stropiți cu lapte. Peştera Laptelui are o galerie lungă de 22 de metri, care se termină cu o mică acumulare de apă.