Un bărbat din București avea în lada patului un pistol și zeci de cartușe. În trecut fusese condamnat pentru tentativă de omor

25 Sep 2025

Suspectul fusese anterior condamnat pentru tentativă de omor asupra fostei sale concubine. Foto: Poliția Română

Un bărbat din București a fost reținut de poliție, joi, și dus la audieri, după ce oamenii legii au primit informația că individul deținea ilegal o armă de foc și muniție.

Mascații au intrat peste suspect în casă și l-au pus la pământ, după care au percheziționat locuința în căutarea armei.

"Culcat! Pe burtă am zis, mă", se aude în clipul video filmat cu ocazia intervenției.

Rezultatele au confirmat informațiile primite de polițiști.

Surse Antena 3 CNN spun că oamenii legii au ridicat din apartament un pistol letal cu calibrul 9 mm și 23 de cartușe.

Acest bărbat fusese condamnat în 2015 pentru tentativă de omor asupra fostei sale concubine.

El a primit o sentință de 10 ani, fiind eliberat din închisoare în decursul anului curent.

Ce spune poliția despre suspectul reținut în urma percheziției de joi

"În această dimineață, 25 septembrie 2025, polițiști din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase – D.G.P.M.B. au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, în municipiul București, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Cercetările au fost demarate după ce, la data de 10 septembrie 2025, polițiștii au fost sesizați despre faptul că un bărbat, în vârstă de 55 de ani, ar deține ilegal, la domiciliul său, un pistol letal și muniție aferentă.

Polițiștii Capitalei au demarat cercetările, iar în urma percheziției efectuate, persoana vizată a fost depistată, iar din locuința acesteia au fost ridicate mai multe bunuri de interes în cauză.

Bărbatul, în vârstă de 55 de ani, a fost condus la sediul de poliție, în vederea audierii și dispunerii măsurilor legale care se impun.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor", se spune în comunicatul autorităților.