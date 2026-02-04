Un bărbat şi fiul său de 14 ani au fost reţinuţi după ce au bătut un şofer în urma unei şicanări în trafic. Al treilea bătăuş, căutat

Cea de-a treia persoană este în continuare căutată de polițiștii din Capitală. Sursa colaj foto: captură video Antena 3 CNN

Un bărbat, în vârstă de 39 de ani, şi fiul său, de 14 ani, au fost reţinuţi în Bucureşti, după ce au luat la bătaie un şofer, în urma unei şicanări în trafic. Agresiunea a fost surprinsă de o cameră de bord şi, în prezent, poliţiştii din Capitală fac cercetări ca să-l prindă pe cel de-al treilea bărbat implicat în scandal. Atenţie, urmează imagini şi informaţii cu puternic impact emoţional.

Surse Antena 3 CNN au spus că victima, un bărbat în vârstă de 30 de ani, a sunat la serviciul unic de urgenţă 112 şi a reclamat că a fost agresat în trafic, în Sectorul 5 al Bucureştiului. Se pare că totul a pornit de la un conflict după ce unul dintre şoferi nu i-a acordat prioritate celuilalt.

În timpul conversaţiilor aprinse, conducătorii auto şi-au oprit maşinile, iar din unul dintre autoturisme au coborât trei persoane, care au început să-l lovească, spun surse din anchetă pentru Antena 3 CNN, cu pumnii şi cu picioarele pe celălalt şofer. Agresiunea a avut loc pe 14 decembrie 2025, însă, doi dintre bătăuşi au fost prinşi recent.

La faţa locului s-au deplasat poliţiştii, dar şi echipaje medicale, după ce victima a reuşit să sune la 112. Rănit, şoferul a fost dus la spital unde a primit îngrijiri medicale.

Poliţiştii din Bucureşti suspectează trei persoane – este vorba despre doi bărbaţi, în vârstă de 37 şi 39 de ani, dar şi un minor de 14 ani. Adolescentul şi tatăl său, care are vârsta de 39 de ani, au fost indentificaţi şi duşi la secţie. În urma audierilor, agenţii au decis să îi reţină pe aceştia pentru 24 de ore.

În prezent, poliţiştii bucureşteni sunt pe urmele bărbatului de 37 de ani, implicat în bătaia izbucnită în trafic, după o şicanare care a avut loc în urmă cu aproape două luni în Sectorul 5 al Capitalei.



