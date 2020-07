Un copil român, geniu în astronomie. Este unul dintre cei mai buni studenți din lume

A realizat chiar şi planurile de zbor pentru un avion care a zburat deasupra Bucureştiului pentru detectarea zonelor cu concentraţii mari de dioxid de carbon. De la vârsta de 14 ani este olimpic la astronomie, s-a calificat la Olimpiada Internaţională de Astronomie şi Astrofizică din China, iar acum studiază ingineria la Universitate Cambridge.

Rareș vrea să devină profesor universitar pentru a duce mai departe tradiția familiei, care numără până acum trei generații de dascăli. Și-a făcut deja antrenamentul cu elevii din clasele mai mici, pe care i-a ajutat să se pregătească pentru diverse olimpiade internaționale de fizică și astronomie, unde au și câștigat medalii de aur.

Pasiunea pentru astronomie a pornit de la o vârstă fragedă, de la bunica sa

Rareș a povestit la Antena 3 cum a devenit pasionat de astronomie și matematică: „Totul a pornit pe la vârsta de cinci ani. Am o soră cu 2 ani mai mare decât mine și mama e învățătoare. Înainte să înceapă școala, mama s-a apucat să o învețe să scrie și să citeasă și eu stăteam cu jucăriile lângă ele și am învățat împreună cu soara. Mama m-a susținut, ei ăi place mult matematica și așa am început să particip prin clasele primare la concursuri de matematică. După am descoperit și fizica, apoi chimia, apoi astronomia la liceu. Bunica mea îmi povestea despre stele, nu știa ea așa bine dar a fost destul cât să mă intereseze”.

Nenumărate proiecte de cercetare, la doar 19 ani

„Cu proiectul cu drona pompier mă mândresc cel mai tare. Proiectul era dezvoltat de o firmă privată și eu m-am ocupat de partea de electricitate și de puțină programare. Scopul dronei era să se ridice la nivelul la care pompeirii nu pot ajunge și să stingă focul. Proiectul trebuia să fie gata în decembrie. Mă gândesc să îmi dechis un startup cu mașini, să particip la F1, dar e foarte mult până acolo”, a mai povestit Rareș.

Copil minune, geniu în astronomie