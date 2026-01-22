Un fost ofiţer pensionat, pus sub control judiciar după ce a incitat la violenţă împotriva premierului Ilie Bolojan

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti. Sursa foto: Getty Images

Un bărbat este cercetat sub control judiciar de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, după ce a publicat pe contul său de Facebook mai multe mesaje în care i-a incitat pe urmăritori la violenţă, ură sau discriminare faţă de premierul Ilie Bolojan şi membri ai unor partide politice, potrivit Agerpres.

Conform unor surse judiciare, bărbatul respectiv este un fost ofiţer ieşit la pensie.

"La data de 19.01.2026, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar, pe o durată de 60 de zile, faţă de inculpatul L.N., cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de incitare la violenţă, ură sau discriminare în formă continuată, prevăzută şi pedepsită de art. 369 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (7 acte materiale).

În esenţă, în sarcina inculpatului s-a reţinut faptul că, în perioada 22.11.2025 - 04.12.2025, în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a publicat pe pagina personală de Facebook un număr de 7 mesaje prin care a incitat urmăritorii paginii sale la violenţă, ură sau discriminare cu privire la premierul României şi alţi membri ai diferitelor partide politice, pe motiv că aceştia ar face parte dintr-o anumită categorie de persoane, definită pe criterii de rasă, naţionalitate, etnie, apartenenţă politică, religie sau orientare sexuală", se arată într-un comunicat de presă al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 al Capitalei.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, împreună cu Poliţia Sectorului 4 - Serviciul Investigaţii Criminale.