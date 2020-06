Un român este blocat de două luni la 10.000 de km distanţă. Apel disperat către autorităţile române

Odată cu izbucnirea pandemiei, însă, și-a pierdut locul de muncă, iar toate zborurile către Europa au fost anulate. În aceeași situație se află câteva sute de alți lucrători blocați pe această insulă, printre care și câteva zeci de români. „În aceste două luni, spune Ovidiu, nu am primit niciun fel de ajutor de la autoritățile române.

Totul este nesigur și avem nevoie ca statul român să spună o dată exactă la care își va deschide spațiul aerian pentru a ne putea întoarce acasă”, transmite tânărul român blocat în Insulele Cayman încă din luna martie.

"Pe 22 martie a fost ultimul zbor care a plecat din Insulele Cayman. De atunci tot încercăm să căutăm zboruri. Situația e ca a tuturor românilor care sunt plecați și care nu pot veni acasă... Oricum am fost un pic mai norocos prin prisma locului de muncă pe care îl aveam. Ne-au plătit parțial. Am putut să ne plătim în continuare chiriile. Dar situația asta nu se poate prelungi foarte mult. Problema cu venitul acasă e că nefiind un zbor direct spre România depindem și de Marea Britanie. Cum Marea Britanie are o situație mai gravă în momentul de față cu epidemia de covid, atunci e greu să găsim zboruri prin Marea Britanie.

Am avut o discuție cu cineva din ambasada României din Marea Britanie și mi s-a spus că în cel mai bun caz ei pot să îmi dea informații în legătură cu niște zboruri care să ocolească Marea Britanie. Ei aveau informații încă de acum o săptămână că zborurile spre România vor fi anulate încă 15 zile. Mi-au dat informații în legătură cu încă alte două zboruri pe care aș putea să le cumpăr, dar asta nu m-a ajutat.

Am un mesaj pe cât mai simplu cu putință. Să ia o decizie și să se țină de ea. Aici sunt deja anumiți oameni, companii și inclusiv guvernul caymanez care ne ajută activ în a ajunge acasă. Numai că ei nu au nicio putere atât timp cât granițele sunt închise. Dacă tot spui că le deschizi la 15 mai, apoi la 29 mai, după aceea la 15 iunie.

Nu se poate să cumpărăm bilete mereu și după aceea să se anuleze. Dacă ar avea un mesaj consistent și clar, de exemplu că acum la 15 iunie se vor deschide granițele, ar fi o ok, mai ales că am putea ajunge acasă. Este foarte frustrant să știi că ai biletul luat și că nu poți zbura spre casă pentru că mereu se reevaluează regulile de venit acasă și regulile aeriene", a declarat bărbatul pentru Rfi.ro.