Un viitor fără fum: cum transformă știința industria tutunului

dr. James Murphy, Directorul Științific și de Cercetare al BAT. sursa foto: Antena 3 CNN

Știința joacă un rol strategic în dezvoltarea și implementarea politicilor menite să reducă riscurile asociate consumului produselor clasice din tutun. Aceasta este una dintre concluziile conducerii unui important grup internațional care investește constant în inovare și care se concentrează pe dezvoltarea unor produse moderne cu nicotină, fără fum.

Reprezentanții companiei subliniază faptul că accesibilitatea și transparența sunt esențiale pentru a sprijini fumătorii adulți să facă trecerea către opțiuni considerate mai puțin dăunătoare.

„E absolut necesar să facem aceste produse disponibile și ușor de accesat pentru fumătorii adulți. Este foarte important să ne asigurăm că aceste alternative sunt prezente în rețelele de retail, astfel încât fumătorii să le poată încerca și să aibă șansa reală să facă o tranziție către produse cu un profil de risc mai scăzut. Din perspectiva noastră, aceasta este cheia procesului de transformare a industriei, iar deschiderea pieței românești față de acest domeniu reprezintă un avantaj considerabil”, a declarat dr. James Murphy, Directorul Științific și de Cercetare al BAT.

„România este o piață importantă pentru BAT, pentru că oferă un context favorabil inovației. Țara se află printre puținele la nivel global în care sunt disponibile toate cele trei categorii de produse fără fum: produsele cu tutun încălzit, produse pentru vapat și pliculețe cu nicotină. Această diversitate de opțiuni reprezintă un exemplu remarcabil al progresului și permite consumatorilor adulți să aleagă soluția care li se potrivește cel mai bine”, a adăugat acesta.

Pentru a răspunde cerințelor stricte impuse de legislația națională și internațională, dar și pentru a respecta așteptările consumatorilor moderni, compania a realizat numeroase teste și evaluări de specialitate. Aceste procese de verificare sunt menite să confirme nivelul ridicat de calitate, dar și potențialul redus de risc al noilor produse.

„Când evaluăm produsele cu risc redus, analizăm o serie detaliată de elemente științifice. Cel mai important indicator este reducerea numărului de compuși generați, adică scăderea exponențială a substanțelor dăunătoare care se regăsesc în fumul de țigară. Urmărim cu atenție reduceri semnificative în cazul anumitor substanțe toxice cunoscute, recunoscute de specialiști în domeniul sănătății ca fiind factori care merită monitorizați. Obiectivul este să demonstrăm clar, prin date verificabile, că aceste produse au un profil chimic diferit și mult mai puțin nociv”, a explicat Karina McQuillan, Director Departament pentru Toxicologie din cadrul BAT.

„Mai departe, nu examinăm doar caracteristicile tehnice sau chimice. Acordăm o atenție deosebită impactului asupra individului și analizei modului în care aceste produse pot influența sănătatea populației în ansamblu, pe termen lung. Este un proces complex și responsabil, pentru care BAT dezvoltă și implementează cele mai moderne metodologii de cercetare”, spune ea.

„În spiritul transparenței și al responsabilității, BAT a creat OMNI™, o platformă digitală inovatoare care reunește toată cercetarea științifică realizată de companie la nivel internațional. Această resursă este publică și poate fi consultată de oricine, inclusiv de specialiști independenți, autorități sau simpli consumatori interesați. Prin intermediul OMNI™, dorim să arătăm deschiderea noastră și să transmitem siguranța că bazele științifice pe care au fost dezvoltate produsele noastre sunt solide, transparente și orientate către obiectivul de a construi un viitor mai bun. Platforma oferă acces la date detaliate despre teste, rapoarte experimentale și evaluări toxicologice, întărind astfel credibilitatea eforturilor comerciale pe care le desfășurăm pe piața din România și în regiunea Europei de Sud-Est”, a adăugat Jorge Araya, director al Ariei Europa de Sud-Est al BAT.

„Viziunea grupului BAT este să contribuim activ la construirea unui viitor mai bun pentru consumatori și pentru societate. Cum facem acest lucru? Printr-un obiectiv bine stabilit: acela de a transforma industria și de a dezvolta o lume fără fum, în care fumătorilor adulți li se oferă alternative cu risc redus”, mai spun oficialii companiei.

Piața din România cunoaște un interes crescut pentru opțiunile moderne de produse cu nicotină care nu implică ardere.

Produsele pe bază de tutun încălzit, produsele pentru vapat și pliculețele cu nicotină câștigă popularitate în ultimii ani, odată cu lansările de dispozitive noi, un cadru legislativ adaptat diferențelor de nivel de risc al produselor și campaniile de informare dedicate cercetării științifice în domeniu.

Toate aceste evoluții arată că un număr semnificativ de fumători caută alternative considerate a fi mai puțin dăunătoare comparativ cu fumatul convențional, iar știința joacă un rol-cheie în procesul de transformare globală a industriei.