”Ludovic Orban și-a căutat-o cu lumânarea. El a avut un guvern învestit cu care putea să facă foarte multe lucruri, fără să irite grupurile parlamentare. Și noi am făcut parte dintr-un Guvern de 18% și am guvernat doi ani pentru că am avut precauția să punem în dezbatere teme care să întrunească o majoritate. Repet, Ludovic Orban a intrat cu tot dinadinsul în teme despre care știa că majoritatea parlamentară este ostilă”, a spus Varujan Vosganian, la Realitatea Plus, marți seara.