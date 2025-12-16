Hidroelectrica a repornit hidroagregatele de la Barajul Paltinu. Ce s-a întâmplat cu apa pentru populație

Unul dintre cele două hidroagregate Hidroelectrica de la baza barajului a fost repornit cu succes. Sursa foto: Agerpres

Hidroelectrica a repornit, în noaptea de luni spre marți, hidroagregatele de la Barajul Paltinu, o procedură despre care autoritățile locale spun că este esenţială pentru stabilitatea şi siguranţa alimentării cu apă pe termen mediu şi lung.

Instituția Prefectului Prahova a precizat că procedurile desfășurate în noaptea trecută la Barajul Paltinu au avut loc strict conform etapelor stabilite în ședințele tehnice anterioare, cu responsabilități clare și cunoscute de toți specialiștii implicați.

“Intervenția nu a fost una improvizată, ci rezultatul unui plan tehnic asumat, aplicat etapizat și monitorizat în timp real.

Unul dintre cele două hidroagregate Hidroelectrica de la baza barajului a fost repornit cu succes și poate funcționa în parametri. Așa cum era anticipat, la începutul operațiunii apa evacuată a prezentat o turbiditate ridicată. Pentru protejarea sistemului de alimentare cu apă potabilă, acest flux nu a fost introdus în conducta ESZ, nu a intrat în rețeaua Hidro Prahova și nu a ajuns la populație”, a informat Instituția Prefectului Prahova.

Amintim că mai multe localități din Prahova au început să primească apă potabilă.

Furnizarea apei către populație nu a fost întreruptă

Apa cu turbiditate mare în urma procedurii de la barajul Paltinu a fost evacuată controlat, timp de mai multe ore, prin conducta Elsid, pusă la dispoziție special pentru această etapă. După stabilizarea fluxului, valorile de turbiditate au scăzut, ajungând sub 300 NTU la ieșirea din bazinul Hidroelectrica, iar marți dimineață, la intrarea în stația Voila, a fost înregistrată o valoare de 47 NTU.

Pe toată durata intervenției furnizarea apei către populație nu a fost întreruptă, apa potabilă a fost menținută complet separată de fluxul tehnologic iar bazinele ESZ au funcționat în parametri normali, mai anunță autoritățile locale care precizează că livrarea către Hidro Prahova s-a realizat în siguranță.

“Este important de subliniat că acest rezultat confirmă faptul că intervențiile complexe pot fi gestionate eficient atunci când există management, coordonare instituțională și informare corectă a populației. Procesul nu este încheiat. Urmează și alte etape, pe termen scurt, mediu și lung, inclusiv punerea în funcțiune a celui de-al doilea hidroagregat.

Parcurgerea acestor etape presupune aceeași abordare: planificare, transparență și decizii bazate pe date tehnice, astfel încât alimentarea cu apă a populației să rămână sigură și continua”, a mai precizat instituția.

Aceste proceduri vor fi efectuate regulat

În cursul zilei de luni, autoritățile locale au precizat că apa livrată populaţiei rămâne separată de fluxul de evacuare a apei cu turbiditate mare, rezultat din procedurile de la Barajul Paltinu.

„Facem apel la populaţie să nu intre în panică şi să trateze această informare ca pe o măsură de transparenţă şi comunicare”, se precizează într-un comunicat al Consiliului Județean Prahova.

„Aceste proceduri vor fi efectuate regulat, doar pe timpul nopţii, până la punerea în funcţiune a hidroagregatelor Hidroelectrica şi obţinerea unei surse de apă constantă cu turbiditate redusă. Obiectivul comun al tuturor instituţiilor implicate este continuitatea furnizării apei potabile şi menţinerea acesteia în condiţii de siguranţă pentru populaţie”, mai transmit CJ şi Prefectura Prahova

Procedurile au loc în contaxtul crizei apei provocată de lucrările de la Barajul Paltinu. Un raport al Ministerului Mediului a scos în evidență că incidental nu a fost un accident inevitabil, ci a fost rezultatul unui lanț de decizii întârziate și lipsă de coordonare între instituțiile cu atribuții în acest sens.