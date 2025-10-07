Vergil Chițac: „Am rugat angajatorii să le dea miercuri o zi de concediu oamenilor sau să lucreze de acasă”

Vergil Chițac a dat asigurări că orașul a luat măsuri preventive pentru a atenua efectele furtunii. Foto: Agerpres

Primarul municipiului Constanța a declarat marți, la Antena 3 CNN, că România trebuie să se pregătească pentru fenomene meteo din ce în ce mai extreme, doarece acestea reprezintă consecința schimbărilor climatice. Vergil Chițac a făcut aceste precizări în condițiile în care mai multe județe din țară sunt sub avertizare de cod roșu din cauza unui ciclon care traversează mai multe țări din sudul și sud-estul Europei și acum a ajuns deasupra țării noastre. Astfel, edilul a spus că pe lângă faptul că școlile sunt închise miercuri, le-a cerut angajatorilor, de la stat și de la privat, să le dea oamenilor o zi de concediu mâine sau să le permită să lucreze de acasă.

„Schimbările climatice nu sunt povești, iar efectele lor sunt fenomene meteo din ce în ce mai extreme. Eu cred că trebuie să ne așteptăm tot mai des în România să avem astfel de fenomene. Acum trei ani în luna noiembrie noi experimentat două uragane, în două weekenduri consecutive.

Când apar astfel de situații meteorice, e necesar un management al situaților de criză. Obiectivele sunt: siguranța oamenilor, apoi trebuie luate măsuri pentru a preveni întreruperea furnizării serviciilor publice esențiale populației, alimentare cu apă, electricitate, funcționarea spitalelor, iluminatul public și în ultimă instanță măsuri de restabilire a furnizării acestor servicii atunci când ele în eventualitatea în care sunt afectate”, a explicat primarul orașului Constanța la Antena 3 CNN.

Edilul a precizat că orașul pe care îl administrează a fost primul care a decis închiderea grădinițelor, școlilor și liceelor miercuri. Aceiași decizie a fost luată ulterior în alte patru județe și în București.

„Am luat decizia de ieri să închidem școlile, dacă nu se face școală nu avem copii pe străzi,nu avem părinți sau bunici care să-i ducă sau să-i ia de la școală. Vom avea o circulație pe drumurile publice mai puțin intensă. Am recomandat tuturor oamenilor pe cât posibil să stea în casă, chiar și angajatorilor, atât din instituțiile de stat, cât și operatorilor economici. Nu moare nimeni dacă o zi oamenii stau acasă, fie o zi de concediu, fie să lucreze prin telemuncă.

Le-am recomandat cetățenilor să-și facă provizii de apă, alimente și medicamente pentru 24 de ore. Ieri spusesem pentru 48 de ore, dar după prognoza de azi am considerat că e necesar să fie provizii pentru 24 de ore”, a explicat edilul.

Vergil Chițac a dat asigurări că orașul a luat măsuri preventive pentru a atenua efectele furtunii, iar în cazul unor pene de curent sau întreruperi la rețeaua de apă, echipele de intervenții sunt pregătite să intervină rapid.

Secretarul de stat Raed Arafat a îndemnat, marți, la Antena 3 CNN, populația din zonele aflate sub cod roșu și cod portocaliu să se pregătească cu provizii de apă și alimente, în cazul în care vor apărea inundații puternice și vor rămâne izolați o perioadă de timp.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) le-a cerut, de asemenea, oamenilor să nu ignore mesajele RO-ALERT, să urmărească canalele oficiale ale autorităților și, cel mai important, să asculte recomandările acestora.