Cod roșu de furtuni violente. Primarul din Constanța le cere oamenilor să își facă provizii și să rămână în case

Urmează trei zile în care precipitațiile vor fi însemnate cantitativ și pot ajunge chiar la 110-120 l/mp, în sud-estul țării. Foto: Imagine cu caracter ilustrativ/Getty Images

Localnicii din Constanța sunt sfătuiți să stea miercuri în case pe cât este posibil și să își facă provizii de apă și alimente pentru 48 de ore. Primarul Vergil Chițac a făcut aceste recomandări la Antena 3 CNN, după ce meteorologii au emis un cod roșu de ploi abundente în județ și Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INGHA) a emis un cod roșu de viituri și inundații pe mai multe râuri din Constanța.

În Constanța, școlile și grădinițele vor fi închise miercuri. Primarul orașului Constanța, Vergil Chițac, i-a sfătuit pe localnici să stea în casă și pe angajatori să le dea voie oamenilor să lucreze de acasă.

„Prefectura a avut o ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, dar și noi la primărie, și deciziile au fost mai multe. În primul rând miercuri, în data de 8, când ne așteptăm ca precipitațiile să fie abundente, așa cum ați văzut în avertizările meteo, școlile vor fi închise.

Ideea este următoarea: populația să stea în casă pentru siguranța lor, copiii să stea în casă, părinții dacă pot să stea în casă, seniorii să stea în casă.

În felul acesta reducem și traficul și posibilitatea de a avea evenimente nedorite.

Recomandăm, de asemenea, angajatorilor, instituțiilor statului, operatorilor economici, în măsura în care este posibil să le dea o zi liberă lucrătorilor sau dacă pot, după caz, să facă telemuncă sau muncă la domiciliu”, a spus Vergil Chițac.

Localnicii, îndemnați să-și facă provizii pentru 48 de ore

Edilul i-a îndemnat, de asemenea, pe oameni să-și facă provizii de apă și alimente pentru 48 de ore.

„De asemenea, le recomandăm cetățenilor să-și facă provizii de apă și alimente pentru 48 de ore. Eu nu vreau să panichez pe nimeni pentru că eu nu sunt panicat, dar trebuie să tratăm cu responsabilitate situațiile astea”, a explica Chițac la Antena 3 CNN.

Primarul a explicat că autoritățile s-au pregătit pentru a gestiona ploile abundente și eventualele inundații.

„Am toaletat copaci înalți, am tăiat copacii uscați care pot fi periculoși în astfel de situații, am pus în siguranță lucrările edilitare pe care le desfășurăm în oraș, am pus saci cu nisipi pentru a preveni inundarea locuințelor și a spațiilor comerciale, operatorul de salubrizare a acționat la desfundarea gaigărelor, a gurilor fluviale, a delcomatat zonele alea.

Suntem pregătiți să acționăm și când va fi nevoie. Avem echipe care să intervină pentru iluminatul public, pentru remedierea întreruperilor de energie electrică”, a spus Vergil Chițac.

Întrebat dacă a municipalitatea a solicitat sprijin de la București, Chițac a spus că autoritățile locale pot gestiona „momentat” singure fenomenele meteo extreme anunțate.

„Nu am cerut niciun sprijin. Momentan cred că ne putem descurca cu propriile forțe. Vom avea două comandamente la ISU și la primărie. Informațiile se vor aduna la ei prin 112, ei vor păstra ceea ce este complex și urgent și pe nivelul lor vor acționa și ceilalți vor rămâne la primărie și noi vom acționa spre a rezolva”, a spus primarul la Antena 3 CNN.

Avertizarea cod roșu de ploi abundente intră în vigoare luni seară, 7 octombrie, de la ora 21:00, și este valabil până marți, 8 octombrie, ora 23:00, pentru județele Constanța, Călărași și Ialomița. Autoritățile se tem ca efectele inundațiilor să fie la fel de puternice ca în Bulgaria.

Recomandările IGSU atunci când e vreme extremă

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis o serie de recomandări pentru populaţie, având în vedere vremea nefavorabilă care se anunţă în aceste zile, relatează Agerpres. Autorităţile recomandă:

amânaţi activităţile în aer liber! Lucrul în spaţii deschise sau la înălţime devine periculos pe vreme rea;

închideţi toate ferestrele şi asiguraţi-vă că obiectele din exterior sunt fixate pentru a preveni eventuale accidente;

evitaţi zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt;

curăţaţi şanţurile şi rigolele pentru a permite scurgerea normală a apei provenite din precipitaţii;

în cazul creşterii debitelor unor cursuri de apă, nu încercaţi să le traversaţi şi nu vă apropiaţi de malurile acestora;

De asemenea, precizează IGSU, în astfel de momente cu precipitaţii intense inclusiv animalele sunt expuse la riscuri majore. Pentru a proteja viaţa acestora, este esenţial să fie respectate următoarele măsuri:

eliberarea câinilor din lanţuri sau padocuri, pentru a le oferi o şansă de salvare;

identificarea, în prealabil, a zonelor mai înalte unde animalele de fermă pot fi relocate şi adăpostite temporar, în siguranţă;

pregătirea unui kit de urgenţă pentru animalele de companie, care să conţină hrană, apă, medicamente şi acte de identificare;

în cazul în care evacuarea nu este posibilă, eliberaţi animalele! Este singura lor şansă la viaţă!;

ANM anunţă ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1.700 m şi vreme rece. Aceste fenomene vor afecta o mare parte din ţară, potrivit avertizărilor meteorologice valabile până miercuri, 8 octombrie, ora 23:00. Orice situaţie de urgenţă poate fi raportată la numărul unic de urgenţă 112.