Vești bune de la meteorologi: Scăpăm de ger, temperaturile cresc în toată țara și vor urca până la 10 grade

De miercuri, temperaturi în creştere, cu valori maxime de până la 10 grade. Foto: Getty Images

După cea mai geroasă noapte din această iarnă, în care temperaturile au scăzut până la minus 21 de grade, meteorologii vin cu vești bune. Începând de miercuri, vremea se încălzește ușor, iar până la finalul săptămânii temperaturile vor urca până la 10 grade, în unele zone.

Elena Mateescu, dircetor ANM: Va fi în continuare o noapte geroasă, mai ales în Maramureș, în nordul Moldovei, dar și în Transilvania, Oltenia și Muntenia și zona de munte. Minimele în această noapte se vor situa între -13 în partea de nord a Moldovei, de pildă, 2 grade în sudul Banatului, chiar și în Capitală, o minimă între -9 și -6 grade.

Dar avem și vești bune, având în vedere că începând de mâine temperaturile vor crește ușor și ne apropiem de normalul termic al datei din calendar. Contăm pe maxime, în general între -5 până la 5- 6 grade, iar minimele sunt mai ridicate, spre -7 până la 3 grade. c

Chiar și în Capitală, o maximă de -2 grade și minime în jurul a -4 -5 grade.

Până la finalul săptămânii vom conta pe temperaturi pozitive în întreaga țară, între 1 și 10 grade și minime, de asemenea ușor în creștere, -6 până la 2-3 grade, de pildă în zona litoralului.