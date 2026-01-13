Cum se trăiește în cel mai geros oraș din lume, unde - 40 de grade este temperatura normală. O femeie arată ce face când iese din casă

În Iakuțk trăiesc peste 372.800 de oameni care îndură iarna temperaturi care ajung și la minus 60 de grade Celsius FOTO: Profimedia Images

În timp ce românii tremură de frig și se confruntă cu primul val de ger din această iarnă, în cel mai rece oraș din lume, temperaturile cu care noi ne confruntăm zilele acestea sunt o joacă. Aici, pe timpul iernii, se înregistrează frecvent minus 40 de grade Celsius, însă temperaturile scad chiar și la minus 50 ori minus 60 de grade și localnicii, chiar dacă sunt obișnuiți cu frigul extrem, suferă de degerături în decurs de 10 minute de la expunere dacă nu sunt echipați corespunzător.

Iakuțk este oficial cel mai rece oraș de pe Pământ și în acest loc înghețat, unde temperaturile sunt pe timpul iernii aproape constant sub minus 40 de grade Celsius, orice ieșire afară necesită strat peste strat de haine. Mașinile îngheață complet, stațiile de autobuz trebuie încălzite, iar dacă nu ești pregătit corespunzător, poți îngheța „în câteva minute”.

Situat în nord-estul Siberiei, Iakuțk are peste 372.800 de locuitori. Orașul este construit pe permafrost și beneficiază de doar aproximativ patru ore de lumină solară pe zi, ceea ce duce la o vizibilitate extrem de scăzută.

Locuitorii trebuie să fie foarte bine echipați pentru a face față condițiilor severe, iar îmbrăcămintea potrivită este absolut esențială, relatează Express.

O femeie cunoscută pe YouTube sub numele de Kiun B își împărtășește experiențele despre viața în această metropolă înghețată. Într-un videoclip, ea arată cât de solicitant și costisitor poate fi să rezolvi lucrurile obișnuite de zi cu zi într-un asemenea mediu.

Cu mercurul termometrului coborât la minus 42 de grade Celsius, care îți îngheață oasele, ea explică faptul că îmbrăcarea în straturi este esențială. Ținuta ei include două perechi de colanți, benzi groase din lână peste genunchi pentru a-și proteja articulațiile de frig, pantaloni izolați și două jachete.

De asemenea, poartă cizme speciale din blană, deoarece încălțămintea obișnuită de iarnă ar îngheța pur și simplu. Ea spune că fără aceste straturi ar îngheța „în câteva minute”.

Iar echipamentul de iarnă de calitate nu este deloc ieftin: o haină bună poate costa până la 700 de euro, iar cizmele chiar mai mult.

În ciuda faptului că este bine înfofolită, Kiun a dezvăluit că plimbarea rapidă de cinci minute până la cea mai apropiată stație de autobuz poate fi destul de dificilă.

Frigul pătrunzător îi străbate hainele, iar părul îi îngheață. După doar zece minute, nasul ei a devenit alb, un semn incipient de degerătură, forțând-o să se refugieze în cel mai apropiat magazin pentru a se încălzi.

Un alt aspect interesant al vieții în aceste condiții este utilizarea rară a telefoanelor mobile. Frigul extrem descarcă rapid bateriile, așa că Kiun a mărturisit că îl folosește doar în situații de urgență.

Pe lângă problemele cu bateria, ea a menționat că utilizarea telefoanelor afară este dificilă, deoarece presupune scoaterea mănușilor speciale pentru a tasta, riscând astfel să-ți înghețe degetele.

Vorbind despre alimentație, Kiun a explicat că are nevoie de mai multe calorii pentru a-și menține temperatura corporală. Potrivit ei, două mic dejunuri sunt complet normale, deoarece o ajută pe ea și pe alți localnici să se încălzească.

Produsele proaspete sunt considerate un lux, deoarece nimic nu poate crește cu adevărat pe permafrost.

Toate fructele și legumele proaspete sunt importate din zone mai calde, ceea ce duce la prețuri aproape duble față de cele din Rusia centrală. Drept urmare, ea se bazează pe produse precum laptele cu termen lung de valabilitate și carnea de vită la conservă.

Cu toate acestea, chiar și fără legume sau carne proaspătă, cumpărăturile săptămânale pentru o singură persoană pot ajunge la suma de 130 de euro.