Vicepreşedintele ANPC, avertisment despre restaurantele fast-food: "Mare grijă! Am găsit gândaci vii şi morţi în frigidere"

Mihai Culeafă, Vicepreşedintele Autorităţii Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a vorbit, în cadrul unei conferinţe de presă, despre unităţile de tip fast-food şi a avertizat populaţia cu privire la neregulile pe care le-au constatat inspectorii.

Sursa foto: Facebook/ Mihai Culeafa

Mihai Culeafă, vicepreşedite ANPC, a anunţat astăzi că inspectorii au găsit "gândaci vii şi morţi în frigiderele" lanţurilor fast-food.

"Des, din grabă, mâncam fast food. În ultima perioadă am verificat multe unităţi de acest gen. Înainte să fiu vice mâncam fără întrebări, acum că am costatat atâtea nereguli, mă întreb de două ori înainte să mănânc. Am găsit gândaci vii şi morţi in frigidere, mare grijă", a declarat Mihai Culeafă.

De asemenea, Culeafă a anunţat că "până pe 15 martie restaurantele trebuie să aibă trecut în meniu, în dreptul mâncării: numărul de e-uri, coeficientul caloric, ingredientele folosite pentru produsele vândute şi un cod QR".

"În meniu trebuie scris din ce e facută, spre exemplu, smântâna, cremă vegetală din ulei de palmier. Din studierea meniurilor vedem că (n.r. restaurantele) pun număr de e-uri.

Alături de numele preparatului va trebui trecut numărul de e-uri. Dacă adaugi numai creme vegetale cu conservanţi va fi lista foarte lungă de scris lângă fiecare mâncare. Sigur, mâncarea va fi mai bună, nu neaparat mai scumpă", a transmis Mihai Culeafă.

Citeşte şi: Mâncare mucegăită şi pereţi cu igrasie, la un afterschool din Bucureşti. Inspectorii ANPC au închis locaţia

Horia Constantinescu: "Comercianţii să pună mâna pe mop, nu pe telefon"

Preşedintele Autorităţii Naţional pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, îi avertizează pe operatorii economici că nu va renunţa la controale, indiferent de intervenţiile acestora la persoane sus-puse din politică.

"Să pună mâna pe mop şi nu pe telefon", le-a transmis Horia Constantinescu celor care vor să scape de amenzi şi de verificări.

"Să se apuce să-și asume faptul că au contaminat cu bună știință, de exemplu, apa, să-și asume faptul că au pus la dispoziția consumatorilor alimente congelate din sezoanele trecute, să-și asume oricare dintre abaterile constatate de către colegii noștri. Să renunțe la teza că desfășurăm controale abuzive, pentru că fiecare dintre acestea a fost și este susținut de materiale foto sau video", a adăugat Constantinescu.

ANPC a aplicat amenzi de 217,4 milioane de lei, în 2022

Comisarii de la Protecţia Consumatorilor au aplicat, în 2022, amenzi în valoare de 217,4 milioane de lei, în creştere cu 80,7% faţă de anul precedent, când cuantumul a fost de 120,3 milioane de lei, conform datelor prezentate, joi, într-o conferinţă de presă, de către Horia Constantinescu, preşedintele Autorităţii Naţional pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC).



În acest context, anul trecut, valoarea amenzilor încasate s-a ridicat la 43,5 milioane de lei, în creştere de la 16 milioane de lei, în 2021, respectiv de la 12,7 milioane de lei, în 2020.



"Pentru ca instituţia să poată obţine aceste rezultate, a fost reintrodus sistemul de monitorizare a autoturismelor prin GPS şi de alimentare prin card, pentru a putea ţine sub control modul în care mijloacele de locomoţie de care dispune ANPC sunt utilizate, în mod eficient, în scopul realizării obiectivelor Autorităţii, în condiţiile gestiunii superioare a bugetului anual", a menţionat şeful ANPC, potrivit agerpres.ro.



Acesta a reamintit de reintroducerea conceptului de Cazier comercial - bază de date actualizată zilnic, menită să inventarieze neregulile înregistrate de echipele de control la operatorii economici şi să poată face posibilă, în timp real depistarea abaterilor repetate ale acestora, fapt care sprijină activitatea de control şi monitorizare a pieţei printr-o apreciere mai exactă a sancţiunilor aplicate, în funcţie de repetabilitatea unei deficienţe.



De altfel, în 2022, Cazierul comercial a fost introdus în transpunerea Directivei Omnibus în legislaţia naţională, care se referă la dublul standard.

În urma neregulilor înregistrate, au fost aplicate mai multe sancţiuni, după cum urmează:

1.504 de amenzi contravenţionale, în valoare de circa 9,8 milioane de lei (încasaţi 1,8 milioane de lei),

793 de avertismente, oprirea definitivă a produselor neconforme, în valoare de aproximativ 735.000 lei,

oprirea temporară a prestării serviciilor până la remedierea deficienţelor pentru 294 de operatori economici,

propunerea încetării practicilor comerciale incorecte pentru 72 de operatori economici,

propunerea închiderii temporare pentru o perioadă de până la 6 luni, pentru 10 unităţi,

propunerea închiderii temporare pentru o perioadă cuprinsă între 6 şi 12 luni, pentru două unităţi,

propunerea închiderii definitive a 6 unităţi.

Pe lista abaterilor constatate s-au regăsit: