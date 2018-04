Vicepreşedintele ANRE este certat de fetiţa lui: „Tati, ai uitat becul aprins!”

Foto: pixabay.com

Zoltan Nagy-Bege, vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie, a sfătuit românii să-şi eficientizeze consumul de energie mai ales prin măsuri simple, aflate la îndemâna oricui, arătând că şi-a educat fetiţa să stingă lumina când pleacă dintr-o cameră, iar copilul a ajuns să-l atenţioneze când uită becul aprins.



Oficialul ANRE a participat miercuri la lansarea unei campanii iniţiate de Comisia Europeană privind creşterea eficienţei energetice în rândul consumatorilor români.



„Am schimbat furnizorul de energie acum trei ani, însă acest lucru nu este o măsură de eficienţă energetică neapărat. În afară de asta, mi-am propus ca, în momentul în care la mine în casă se strică un bec tradiţional, să-l schimb doar cu becuri pe led. Ca să schimbi dintr-o dată, de pe-o zi pe alta, toate becurile din casă cu leduri este o investiţie consistentă, dar unul câte unul cu siguranţă este sustenabil”, a explicat Nagy-Bege, întrebat ce măsuri de eficienţă energetică a luat la el acasă.



El a mai spus că măsurile mici şi simple, adunate, pot duce la o economie substanţială de energie.



„În afară de asta, am încercat să-mi educ soţia şi copilul să aibă grijă la anumite lucruri mici, adică în momentul în care ieşi dintr-o cameră şi nu ai de gând să te întorci în 2-3 minute să stingi becul. Şi am ajuns ca fetiţa mea uneori să mă atenţioneze: 'Tati, ai lăsat becul aprins!'. Sunt măsuri mici care, adunate, pot duce la economii. Am învăţat un lucru foarte important, care este baza eficienţei energetice: cea mai ieftină energie este cea neconsumată. Asta să aibă toată lumea în vedere şi cred că vom avea rezultate bune”, a mai spus Nagy-Bege.