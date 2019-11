Viorica Dăncilă, mesaj pentru Ana Birchall: „Nu am să intru într-o dispută cu ea. Îi înțeleg frustrările”

Foto: captură Antena 3

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a declarat vineri că nu vrea să îi mai răspundă Anei Birchall, pentru că nu este cu ea în campanie şi pentru că aceasta este supărată că a fost exclusă din partid.



Întrebată, într-o conferinţă de presă, dacă este adevărat că Ana Birchall i-a propus mai multe măsuri pentru reformarea justiţiei iar ea a refuzat, Dăncilă a spus: "Eu nu sunt în campanie cu doamna Birchall, eu o înţeleg, este supărată pentru că votul colegilor a făcut să fie exclusă din partid, nu o să îi răspund".



Dăncilă a menţionat că nu a respins nicio propunere cu privire la traficul de persoane sau viol.



"Am revenit la această persoană, poate acum să spună orice. În ce priveşte cazul Caracal, aş vrea ca nicio persoană să nu încerce să îşi facă campanie pe această tragedie. (...) Am fost prima care a luat măsuri, am fost prima care a cerut convocarea CSAT, am fost prima care a cerut măsuri stricte pentru violatori, pentru cei care fac trafic de carne vie, pentru cei care comit acte cu violenţă. (...) Toate iniţiativele, fie că a fost vorba de 112, fie că a fost vorba de problemele legate de justiţie, de nişte decizii în Ministerul Afacerilor Interne, toate aceste decizii le-am luat fără să clipesc. (...) Eu înţeleg, ura este foarte mare, dar adevărul este mult mai important. Nu am respins nicio propunere care să fie legată de cazul Caracal sau pe care să o putem lua în şedinţa de guvern. N-am să intru acum într-o dispută cu această doamnă, eu îi înţeleg frustrările, dar nu vreau să intru în dispută cu o persoană care nu a avut credibilitate", a afirmat ea.

Fostul ministru al Justiţiei, Ana Birchall, a declarat vineri că i-a propus fostului premier Viorica Dăncilă abrogarea sau prorogarea intrării în vigoare a dispoziţiei privind pensionarea anticipată a magistraţilor cu 20 de ani vechime, dar aceasta nu a fost de acord, adăugând că are convingerea că "execuţia" sa din funcţia de ministru pentru Afaceri Europene are legătură cu "o corespondenţă din 2017" pe tema OUG 13 privind amnistia şi graţierea.



Ea a menţionat că a avut mai multe discuţii cu Viorica Dăncilă pe problemele din Justiţie, printre care înăsprirea condiţiilor liberării condiţionate, Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie, legea privind recursul compensatoriu. Birchall a mai susţinut că i-a propus premierului Dăncilă imprescriptibilitatea infracţiunilor de viol, răpire, trafic de persoane, exploatare a minorilor, dar i-a fost refuzată, fără nicio analiză.