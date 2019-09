Viorica Dăncilă: Nu merg în SUA pentru poze, ci pentru a reprezenta ţara şi a întări relaţiile transatlantice

Foto: Gov.ro

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, miercuri seară, la Sinteza Zilei, că vizita pe care urmează să o efectueze, începând de duminică, în SUA are drept scop consolidarea relaţiilor transatlantice, precum şi semnarea unor acorduri bilaterale în beneficiul României şi care „să genereze un val de încredere mult mai mare în ţara noastră”.



„Ştiţi foarte bine, ţin foarte mult la relaţia transatlantică, ţin foarte mult la relaţia noastră cu Uniunea Europeană. Consider că relaţia noastră cu Statele Unite trebuie să fie o relaţie pe care trebuie să o avem foarte mult în vedere. Este partenerul strategic care asigură securitatea României şi cred că trebuie să dăm dovadă de foarte multă responsabilitate”, a menţionat premierul.

Viorica Dăncilă a subliniat că nu merge în SUA ”pentru poze”, ci pentru a avea întrevederi cu oficiali americani, cu reprezentanţi ai companiilor americane, dar şi cu comunitatea românească de acolo.

„Nici nu am vorbit bine de această vizită şi s-a spus că mergem pentru poze, că mergem cine ştie din ce alte considerente. Nu, merg să îmi reprezint ţara şi merg pentru a întări relaţiile transatlantice. Nu merg să fac promisiuni. Merg ca să concretizăm lucruri care leagă Statele Unite de România. Merg ca să semnez anumite acorduri între România şi Statele Unite, bineînţeles, în beneficiul României şi care să genereze un val de încredere mult mai mare în ţara noastră. Merg să mă întâlnesc cu companii americane pentru a le vorbi de investiţiile în România, pentru a le prezenta posibilităţi de investiţii, dar şi cum a încurajat şi cum vrea să încurajeze Guvernul României investiţiile americane. Merg în cadrul ONU să vorbesc alături de regele Iordaniei şi preşedintele Macron într-o dezbatere privind terorismul. Merg să mă întâlnesc cu reprezentanţi ai Departamentului de stat. Deci, este o vizită de lucru, în care am foarte multe întâlniri. Sunt şi întâlniri la care nu o să fac referiri acum, în această emisiune, dar îmi doresc să mă întâlnesc şi cu comunitatea de români din Statele Unite ale Americii”, a precizat prim-ministrul.



Dăncilă a adăugat că va fi însoţită în vizita în SUA de mai mulţi membri ai Guvernului.



„Alături de mine merg mai mulţi miniştri. Am luat miniştri pe domeniile în care avem întâlniri şi în care putem să ajungem la rezultate foarte bune pentru România şi, aşa cum am spus, să întărească în aceste sectoare cooperarea dintre România şi Statele Unite ale Americii”, a mai afirmat şefa Executivului.