Circ la Ministerul Energiei: George Simion a deturnat conferinţa lui Virgil Popescu iar acum îl caută prin clădire

Circ la Ministerul Energiei, după ce liderul AUR a deturnat conferinţa de presă la care trebuia să vorbească Virgil Popescu. A vorbit în schimb George Simion.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, nu participă la conferința de presă pe care a convocat-o la ora 12.30, pe tema taxei solare. La eveniment a fost prezent liderul AUR, George Simion, care a început să dea declarații jurnaliștilor prezenți de la pupitrul Ministerului Energiei.

„A fugit ministrul, a fugit Virgil, a fugit hoțul”, a spus George Simion.

„În calitate de parlamentar nu am de ce să mă acreditez. Jandarmul de la ușă a spus că ministrul nu mă poate primi... Am intrat pe ușă. Mi s-a spus că nu aș avea dreptul să particip la această conferință de presă. Totuși am venit, am urcat... Dacă încalc vreo lege, să vină un organ al statului să îmi spună”, a adăugat liderul AUR.

Ulterior, George Simion a început să îl caute pe Virgil Popescu prin birourile din sediul Ministerului Energiei.

„Nu agresăm niciun funcționar. Întrebăm unde este ministrul și-l așteptăm la ușă. Dle ministru, haideți, că tot trebuie să ieșiți”, spune Simion.

El a fost invitat de un jandarm să părăsească instituția pentru că nu a respectate regulile circulației”, potrivit legii 61/1990.

„Sunt demnitar al statului român. Dacă dvs considerați că trebuie să mă luați cu forța, atunci așa să faceți. Dar eu am dreptul să stau aici, să spună dl. ministru ce e cu această taxă pe soare. Trebuie să dea explicații. Dl. ministru e atât de fricos, încât s-a închis în birou”, a spus liderul AUR.

„Ministrul Energiei, Virgil Popescu, va invita la o conferinta de presa astazi, 5 decembrie, ora 12.30, la sediul Ministerului Energiei”, anunțase Ministerul Energiei.

Liderul AUR, George Simion, și ministrul Energiei, au mai avut dispute, verbal, când Simion i-a spus că este un hoț.