Viscolul afectează traficul la graniță. Republica Moldova suspendă temporar accesul camioanelor

<1 minut de citit Publicat la 10:29 18 Feb 2026 Modificat la 10:29 18 Feb 2026

sursa foto: Poliția de Frontieră

Poliția de Frontieră Română anunță că autoritățile din Republica Moldova au decis, în această dimineață, restricționarea temporară a circulației camioanelor pe sensul de intrare în statul vecin, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

Măsura se aplică în punctele de trecere a frontierei Oancea – Cahul și Galați – Giurgiulești, unde, temporar, nu este permisă intrarea camioanelor în Republica Moldova. Decizia a fost luată pentru a preveni blocajele în trafic și apariția unor situații de risc pe teritoriul moldovean.

Restricția va rămâne în vigoare până când autoritățile din Republica Moldova vor anunța ridicarea măsurilor și reluarea circulației în condiții normale.

Polițiștii de frontieră români informează transportatorii aflați în trafic despre situația existentă și le recomandă să își reconfigureze traseele, precum și să consulte permanent informările oficiale înainte de a porni la drum.

Autoritățile române precizează că vor reveni cu actualizări imediat ce vor primi noi date privind reluarea traficului.