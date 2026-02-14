Zbor Tarom spre Paris, blocat pe Otopeni din cauza unei „situații tehnice neprevăzute”. Pasagerii au așteptat 7 ore să decoleze

Zbor Tarom spre Paris, blocat pe Otopeni din cauza unei „situații tehnice neprevăzute”. Foto: Hepta

Un zbor Tarom cu destinația Paris, care trebuia să decoleze de pe Aeroportul Henri Coandă în jurul orei 13:00, a fost amânat timp de aproape șapte ore. Situația i-a revoltat pe pasagerii care au venit la aeroport încă de dimineață.

Aceștia au declarat că au fost ținuți în incertitudine și nu li s-au oferit explicații clare despre situația cursei, scrie TVRInfo.

Ce a cauzat întârzierea de 7 ore

Întârzierea a fost cauzată de decizia companiei de a redirecționa aeronava destinată cursei spre Paris către Frankfurt, unde un alt avion Tarom întâmpina probleme tehnice. Inițial, pasagerilor li s-a comunicat că o aeronavă de înlocuire va fi disponibilă în aproximativ două ore.

Planul nu a putut fi respectat, deoarece și aeronava de rezervă a avut probleme tehnice, ceea ce a dus la amânarea suplimentară a plecării.

Reacția Tarom

Tarom a transmis un comunicat oficial în care precizează:

„Ca urmare a unei situații tehnice neprevăzute apărute la aeronava programată să opereze cursa RO 383 din 13 februarie 2026, pe ruta București – Paris, cu decolare la 13:10, se estimează o întârziere de aproximativ 6 ore. Echipele tehnice depun toate eforturile pentru remedierea situației cât mai rapid. Pasagerii sunt asistați la sol, conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 privind drepturile pasagerilor. Ne cerem scuze pentru inconvenient și asigurăm că siguranța pasagerilor și a echipajului rămâne prioritatea principală”.

Îmbarcarea a început în jurul orei 19:30, iar aeronava a decolat aproximativ la 20:00. Tarom a anunțat că toți pasagerii afectați de această întârziere vor primi despăgubiri, conform legislației în vigoare.