Zeci de mii de hectare de pădure s-au uscat, în România, în 2025. Ce măsuri a luat Romsilva pentru combaterea fenomenului

Zeci de mii de hectare de pădure s-au uscat, în România, în 2025. Sursă: Getty Images

Aproape 165.000 de hectare de păduri au fost afectate, în primele nouă luni ale anului 2025, de fenomenul de uscare, volumul total al arborilor compromişi fiind estimat la peste 2,077 milioane de metri cubi, potrivit datelor furnizate de Regia Naţională a Pădurilor (RNP) - Romsilva, administratorul pădurilor statului, conform Agerpres.

"În primele nouă luni din 2025, 164.739 hectare au fost afectate de fenomenul de uscare, din care 125.902 hectare în păduri de foioase şi 38.837 hectare în păduri de răşinoase. Volumul total al arborilor afectaţi de uscare a fost estimat la 2.077.410 metri cubi. Fenomenul de uscare este asociat dezechilibrelor climatologice manifestate în ultimii ani. Pe fondul secetei pedologice prelungite, un număr semnificativ de arbori a intrat în declin fiziologic, devenind mai vulnerabili la atacuri de boli şi dăunători, ceea ce a accelerat procesul de uscare", au transmis reprezentanţii Regiei.

Ce măsuri a luat Romsilva

Pe acest fond, Romsilva a implementat o serie de măsuri pentru protejarea pădurilor administrate, în special pentru combaterea insectelor defoliatoare, a gândacilor de scoarţă, precum şi a altor insecte dăunătoare şi paraziţi vegetali. "Aceste măsuri sunt extrem de importante având în vedere fenomenul de uscare", a precizat sursa citată.

Astfel, în pădurile de foioase, pentru combaterea omizilor defoliatoare, au fost efectuate lucrări de combatere pe o suprafaţă de 7.088 hectare, în cadrul Direcţiilor Silvice Giurgiu, Ialomiţa şi Călăraşi. Substanţa utilizată, un insecticid biologic omologat, a fost aplicată prin pulverizare cu ajutorul avioanelor utilitare, în conformitate cu reglementările în vigoare.

În pădurile de răşinoase, au fost parcurse cu lucrări de combatere a gândacului de scoarţă 119.893 hectare. Pentru prevenirea înmulţirii şi combaterea Ipidaelor (gândacii de scoarţă n.r.) au fost utilizaţi 41.731 arbori - cursă şi 19.219 de curse feromonale. Totodată, pentru limitarea atacurilor de Ipidae, au fost aplicate măsuri suplimentare, inclusiv exploatarea şi evacuarea, cu prioritate, a arborilor uscaţi sau doborâţi de vânt.

Nu în ultimul rând, au fost realizate lucrări de combatere a dăunătorilor, insectelor dăunătoare şi a paraziţilor vegetali pe alte 3.597 hectare în plantaţiile tinere de răşinoase, culturi tinere şi regenerări de cvercinee, precum şi pe 408,9 hectare în pepinierele silvice.

Directorul general al Romsilva, Jean Vişan, a transmis, recent, că la iniţiativa Regiei au avut loc mai multe întâlniri cu reprezentanţii Academiei Române, cu cei de la facultăţile de specialitate, pentru a găsi soluţii în vederea combaterii acestui fenomen de uscare. Acesta a mai spus că Romsilva are şi o temă de cercetare cu Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS) în care se caută soluţii pentru prevenirea acestui fenomen.

RNP - Romsilva administrează 4,2 milioane hectare păduri, din care 3,13 milioane hectare pădure proprietate publică a statului - circa 48% din pădurile ţării, şi asigură servicii silvice pentru aproximativ un milion hectare de păduri aflate în alte forme de proprietate. De asemenea, instituţia administrează 22 de parcuri naţionale şi naturale, precum şi 12 herghelii de stat.

Toate pădurile proprietate publică a statului deţin certificarea managementului forestier în standard internaţional.