„Zicea că n-are noroc”. Femeia din Oradea care a câștigat marele premiu la Loto 6/49 nu mai jucase de 5 ani

2 minute de citit Publicat la 13:05 28 Aug 2026 Modificat la 13:05 28 Aug 2026

Următoarele extrageri vor avea loc duminică, 30 august.

Femeia din Oradea, care a câștigat marele premiu la Loto 6/49 în urma extragerilor din 13 august, nu mai jucase la loto timp de cinci ani, dezamăgită fiind că nu a ghicit niciodată numerele norocoase. Începuse să joace din nou, câte o variantă simplă, de o lună, când într-o zi deloc „reușită” a completat numerele care i-au adus peste 10 milioane de euro, relatează site-ul de știri ebihoreanul.com.

În numărul 25 al revistei săptămânale „Loto Prono”, Loteria Română a publicat noi detalii despre pensionara din Oradea care a câștigat peste 10 milioane de euro la Loto 6/49. Femeia nu mai jucase timp de cinci ani la loto și spunea că „n-are noroc”.

Ea reluase totuși obiceiul de a juca la loto de o lună. Și-a amintit că a completat biletul norocos într-o zi cu caniculă deloc „reușită”. A intrat într-o agenție și a ales șase numere la întâmplare pe care nu le-a reținut.

I s-a făcut rău când și-a dat seama că a câștigat

După tragerea din 13 august, orădeanca a aflat de la televizor că marele premiu a fost câștigat în orașul ei. Atunci s-a gândit să verifice biletul și a constatat că a ghicit toate cele șase numere. Imediat, i s-a făcut rău. După ce și-a revenit a spus că s-a simțit „salvată”.

„Premiul e o minune care mi-ar putea salva viața. E și noroc, și binecuvântare”, le-a spus ea reprezentanților Loteriei Române.

Biletul norocos a fost jucat in agenția 5005 din Oradea și a fost completat cu o variantă simplă la Loto 6/49, prețul biletului fiind de 8,50 lei. Numerele norocoase la Loto 6/49 din 13 august au fost: 12, 13, 36, 37, 44, 45.

Câștigătoarea are 59 de ani, este pensionată pe caz de boală și nu a dorit să-și facă publică identitatea. Ea și-a ridicat premiul pe 19 august.

Cu câți bani a rămas după impozit

Conform reglementărilor din Codul Fiscal în vigoare prin Legea 141/2025, impozitul pe jocurile de noroc se calculează pe trei tranșe valorice.

Până la 10.000 lei, inclusiv, impozitul reprezintă 4% din suma câștigată.

Între 10.000,01 lei și 66.750 lei, impozitul este de 400 lei + 20% din suma care depășește 10.000 lei.

Peste 66.750 lei, impozitul este 11.750 lei + 40% din suma care depășește 66.750 lei.

Câștigul la Categoria 1 de la tragerea 6/49 de joi, 13 august 2026, intră în această ultimă categorie.

Prin urmare, din suma de 52.839.623,04 lei se scade inițial impozitul de 11.750 lei. Rezultă 52.827.873,04 lei. În continuare, se scade rezultatul produsului 0,4 x (52.839.623,04 - 66.750).

Astfel, suma după impozitare este 31.718.723,824 lei, echivalentul a aproximativ 6 milioane de euro.