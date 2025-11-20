Ziua Internațională a Drepturilor Copilului, celebrată joi. "Ne putem asigura că viitorul va fi unul sigur şi protejat"

Ziua Internațională a Drepturilor Copilului este marcată anual pe 20 noiembrie în întreaga lume. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Ziua Internațională a Drepturilor Copilului este celebrată joi, 20 noiembrie, în toate colţurile lumii. Cei mai mici, dar şi adolescenţii le vorbesc adulţilor despre speranțele și drepturile lor. Totoată astăzi este o ocazie specială pentru a ne aminti că fiecare copil merită să fie iubit şi ajutat să aibă dreptul la educaţie. De asemenea, trebuie să ne uităm spre viitorul şi să ne asigurăm că acesta va fi unul sigur şi echitabil pentru toţi. Ştefania şi Sebastian, doi liceeni din Bucureşti, au vorbit într-un interviu oferit pentru Antena 3 CNN despre această zi specială, dar şi despre aşteptările pe care le au de la cei care ne conduc ţara şi nu numai.

"E foarte important ca toţi copiii să aibă dreptul la educaţie în egală măsură"

Ştefania şi Sebastian au un program foarte încărcat astăzi, când când sărbătoresc Ziua Internațională a Drepturilor Copilului. Ei au dezbateri, câteva apariţii la emisiuni TV, dar şi la radio. Prezenţi în platoul emisiunii "Ştiri", de la Antena 3 CNN, adolescenţii au vorbit despre problema abandonului şcolar în România, despre cum sunt pregătiţi la cursuri pentru piaţa muncii, dar şi despre prezenţa inteligenţei artificiale în vieţile lor.

Întrebaţi de Ana Iorga, prezentatoare Antena 3 CNN, ce părere au despre şcoala românească în legătură cu modul în care îi pregăteşte pentru piaţa muncii, prima care a luat cuvântul este Ştefania, iar ea a răspuns astfel: "Putem să spunem din propria noastră experienţă. Este foarte important ca toţi copiii să aibă dreptul la educaţie în egală măsură şi prin acest fel, dacă începem de acum, să ne asigurăm că toţi au aceleaşi şanse – şi de transport către şcoală, şi de resurse didactice necesare, pentru a-i ajuta să meargă la şcoală şi să termine cursurile. Astfel, ne putem asigura că viitorul va fi unul sigur şi protejat, cu multe oportunităţi de care toţi merită să aibă parte".

Fiind aduse în discuţie aspecte delicate precum: abandonul şcolar, sărăcia de acasă, care nu le permite copiilor să participe la cursuri, Sebastian a declarat: "Ei bine, după cum bine ştim noi, nu în multe şcoli se acordă bugete, nu în multe şcoli sunt suficienţi bani pentru a fi alocaţi pentru manuale, uniforme, cărţi, caiete, pentru că nu toţi copiii beneficiază de aceste lucruri. De aceea, şi abandonul şcolar intră în practică (..). Unii se simt marginalizaţi şi din această cauză, poate, unii le spun părinţilor că nu vor să meargă la şcoală sau poate că cineva a vorbit urât de el, ori cineva l-a jignit. Unii copii se simt şi descurajaţi din cauza asta".

"Încurajăm atât copiii, cât şi adulţii au mai multă putere ca noi să facă anumite schimbări pentru şanse egale la educaţie"

Ulterior, în cadrul interviului oferit pentru Antena 3 CNN, Ştefania a mai făcut următoarele precizări: "Noi d-asta am venit aici, pe 20 noiembrie, dar îi încurajăm să facă asta în fiecare zi, nu doar de Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului. Încurajăm atât copiii, cât şi adulţii, părinţii şi toate persoanele care au mai multă putere ca noi să facă anumite schimbări, să conştientizeze faptul că este o necesitate ca drepturile copiilor să fie prioritizate şi puse la punct acum ca să ne asigurăm că fiecare copil, indiferent de vârstă, mediul din care provin, etnie, să aibă aceleaşi şanse la educaţie".

Legat de inteligenţa artificială (AI), cei doi liceeni sunt de părere că elevii ar trebui să se folosească de ea cu măsură. Şi asta pentru că, în unele cazuri, aceasta poate deveni periculoasă pentru dezvoltarea unui copil şi nu numai.

"AI-ul începe acum să fie implementat nu de profesori, ci de elevi. Ei încep să-l folosească din ce în ce mai des la română, de exemplu unde vor să scrie referate. Nu mi se pare un lucru bun, adică nu-l încurajăm, doar că, din moment ce folosiţi AI-ul, e clar că nu o să rămâi cu ceva în minte, e clar că nu o să avansezi pe plan educaţional. Adică, probabil că tu o să iei o notă mare la liceu pe baza referatului făcut cu AI, doar că atunci când va trebui să faci ceva pe loc sau să vorbeşti în public despre ceva ce ai scris pe o foaie, unde te-ai folosit de AI, nu cred că o să te poţi descurca. (...). Ar trebui să gândim liber, să spunem ce gândim liber şi să nu folosim inteligenţa artificială", a precizat Sebastian pentru Antena 3 CNN.