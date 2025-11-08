Un manager a dezvăluit motivul bizar pentru care un tânăr a cerut concediu. ”Acum 20-30 de ani nici nu se punea problema de așa ceva”

2 minute de citit Publicat la 08:00 08 Noi 2025 Modificat la 08:25 08 Noi 2025

Un tânăr angajat din India a cerut 12 zile de concediu pentru că era deprimat după o despărțire. FOTO: Getty Images

Generația Z este adesea criticată pentru că pune mai mult accent pe viața personală decât pe muncă, iar un tânăr angajat din India a reaprins dezbaterea, după ce i-a trimis șefului o cerere neobișnuită de concediu. El a solicitat 12 zile libere pentru a trece peste o despărțire.

Jasveer Singh, cofondator și CEO al aplicației de întâlniri bazate pe inteligență artificială knot.dating, a publicat pe rețelele sociale mesajul primit de la angajatul său din Generația Z, care a stârnit rapid atenția a mii de utilizatori.

„Bună ziua, domnule. M-am despărțit recent și nu mă pot concentra la muncă. Am nevoie de o scurtă pauză. Lucrez de acasă astăzi, așa că aș dori să îmi iau concediu din data de 28 până pe 8”, a scris angajatul.

Singh a adăugat în descriere: „Generația Z nu are limite!”. Deși cererea poate părea ciudată pentru unii lideri mai tradiționali, CEO-ul a aprobat concediul fără ezitare.

„Pentru mine nu este deloc surprinzător. E normal dacă cineva trece printr-o problemă personală și nu se poate concentra la lucru. De ce ar fi o problemă?”, a declarat Singh pentru revista Fortune. Ca fondator al unei aplicații de matrimoniale, el a recunoscut că înțelege foarte bine durerea unei despărțiri: „Dragostea este una dintre cele mai puternice emoții din lume. Dacă cineva trece printr-o astfel de suferință, e foarte greu să se concentreze asupra muncii.”

Ideea de a solicita concediu pentru o despărțire ar fi fost de neconceput pentru generațiile anterioare, însă Gen Z rescrie regulile privind ceea ce poate însemna o zi liberă. Studiile arată că diferențele dintre generații țin mai ales de așteptări. De exemplu, o cercetare a arătat că tinerii din Gen Z consideră că o întârziere de 10 minute este încă acceptabilă, în timp ce generația „boomer” nu tolerează deloc lipsa de punctualitate.

O altă analiză a arătat că Gen Z cere mai multe zile libere decât oricare altă generație, invocând motive legate de sănătatea mentală.

La knot.dating, Singh colaborează cu mulți angajați de 23–24 de ani și vede zilnic această tendință. În timp ce generațiile anterioare ezitau să-și exprime părerile în fața managerilor, tinerii de azi spun direct ce gândesc.

„Între mileniali și Gen Z e o diferență majoră. Acum două-trei decenii, nimeni nu era dispus să vorbească despre astfel de lucruri. Nici nu s-ar fi gândit să ceară un concediu de genul acesta și să primească aprobarea”, a spus Singh.

Companiile trebuie să se adapteze, spune CEO-ul

Pentru generația cunoscută drept „cea a activităților multiple”, programul tradițional de la 9 la 5 este doar una dintre multele opțiuni pentru independență financiară. De aceea, tinerii pot părea prea direcți sau chiar lipsiți de tact. Singh explică însă că ei își permit această sinceritate, pentru că au mai puțin de pierdut financiar dacă aleg să plece dintr-un loc de muncă rigid.

În locul salariului, flexibilitatea și adaptabilitatea sunt principalele criterii care îi fac pe tineri să rămână într-o companie. Mai multe studii arată că, pentru Gen Z, programul flexibil valorează mai mult decât compensația financiară.

Dacă firmele nu se adaptează, avertizează Singh, se vor confrunta cu o criză de talente: „Fiecare organizație trebuie să se adapteze noilor tendințe și culturi. Dacă managerii nu o fac, își vor pierde oamenii.”

Într-o lume din ce în ce mai automatizată, Singh crede că umanitatea va deveni cea mai valoroasă calitate a viitorului loc de muncă.

După cum a remarcat un utilizator al rețelei X (fostul Twitter): „Într-o eră a inteligenței artificiale, ar trebui să angajați oameni cu abilități de comunicare solide și un IQ ridicat. Această persoană le are pe ambele.”