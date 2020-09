Ștampile deja folosite la o secție de votare din Vrancea. PSD și PNL se acuză reciproc de fraudă

Deși ar fi trebuit sigilate până la ora 07.00, atunci când începe procesul de votare, ștampilele primite de secția de votare din Măicănești au fost deja folosite, având tuș pe ele.

PSD a reacționat inițial, printr-un mesaj semnat de președintele Marian Oprișan, și a acuzat că ștampilele au fost folosite în favoarea PNL.

"Stampilele cu mentiunea votat predate de Prefectura Vrancea la o sectie de votare din comuna Maicanesti au tus pe ele și există suspiciunea gravă că au fost folosite pe buletine de vot, în favoarea PNL. Incidentul a fost semnalat la Poliție, prin apel la 112.

Organizaţia PSD Vrancea a făcut sesizare la BEC Vrancea privind manipularea frauduloasă a stampilelor cu mențiunea votat distribuite către secțiile de votare de Prefectura, care conform legii are obligația sa gestioneze distribuirea materialelor necesare votării in toate secțiile de votare.

Într-o secție din circumscripția Maicanesti, la momentul desigilării plicurilor cu stampile in vederea numărării acestora de catre președintele secției de votare, s-a constatat ca stampilele fuseseră utilizate având urma de tuș.

Având în vedere că stampilele cu mentiunea votat au fost sigilate la Prefectura si buletinele de vot sunt in directa coordonare a reprezentantului PNL in BEJ, care are si calitatea de director de cancelarie al prefectului, exista suspiciunea rezonabila ca aceste stampile au fost utilizate in mod fraudulos in vederea deturnării rezultatului alegerilor in favoarea PNL.

Solicitam ca pana la deschiderea secțiilor de votare din Măicănești sa se clarifice motivele pentru care stampilele cu mențiunea votat aveau imprimat tuș si in ce scop au fost utilizate acestea înainte de sigilarea lor in plicuri", se arată în mesajul PSD Vrancea.

De cealaltă parte, PNL îi acuză pe cei de la PSD că ar fi în spatele ștampilelor deja folosite.

"Au loc ultimele zvâcniri ale baronului și sistemului creat de el. Unul bazat pe frică și fraudă. La Măicănești stampilele pentru procesul de votare au fost deja folosite, iar președinții de secții o dau cotită, venind cu scuze aberante.

Cer tuturor organelor implicate să-și facă datoria și să ancheteze serios cazul. Un președinte de la o secție din Măicănești dorește deja să-și dea demisia, dar faptele rămân.

Oameni buni, nu vă riscați libertatea pentru alții, pentru mize nedrepte. Binele va învinge!", a scris într-o postare pe Facebook, Cătălin Toma, candidatul PNL la funcția de președinte al Consiliului Județean Vrancea.