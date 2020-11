Cristoiu: Angajat prosteşte în bătălia cu duşmanul PSD, PNL s-a putea trezi lăsat în fundul gol

Iată câteva selecţiuni din editorialul publicat de Ion Cristoiu pe blogul său.

„Sîmbătă, 31 octombrie 2020, Dan Barna, preşedintele USR, a postat pe Facebook, sub titlul Final şi început de sezon un text în care trecerea în revistă a patru evenimente din ultimele două zile ale Istoriei USR îi dă posibilitatea unor concluzii mai mult decît optimiste despre şansele USR PLUS la alegerile din 6 decembrie 2020”, spune Ion Cristoiu în deschiderea analizei sale, lăudând deasemenea, creativitatea mesajelor electorale ale USR calchiate după Netflix.

La 6 decembrie 2020 balanţa Istoriei va înclina către Dreapta

„Toate calculele arată că la 6 decembrie 2020 balanţa Istoriei va înclina către Dreapta. Dar oricît de puternică ar fi voinţa românilor de a pune, în fine, în întregime Puterea în mîinile Dreptei, mai mult de 55% Dreapta n-are cum să obţină, dacă ne uităm la votul politic din 27 septembrie 2020, şi includem în Dreapta şi UDMR. Ba mai mult, dacă ne gîndim la condiţiile de excepţie ale alegerilor de anul acesta, PSD ar putea să mai ia, împreună cu ProRomânia, din partea Dreaptă a electoratului un procentaj în plus faţă de cel obţinut la locale.

În aceste condiţii, ale procentajului limitat la electoratul care va vota Dreapta, bătălia principală, bătălia crîncenă se va duce între partidele de Dreapta. Oricît ar repeta electoral Klaus Iohannis că PSD e Duşmanul Poporului, e Forţa retrogradă, PSD n-are cum să piardă voturi faţă de cele obţinute la locale. Pentru că sloganul Să mergem la alegeri ca să biruim PSD! şi-a pierdut eficacitatea după un an de guvernare PNL”, explică Ion Cristoiu.

Tot ceea ce pierde PNL nu merge la PSD

Ion Cristoiu mai susţine că lupta electorală se va da, de fapt, în interiorul Dreptei, pe procentajul antiPSD.

“Nici proclamarea PSD drept duşman principal de către PNL, la indicaţia venită de la Cotroceni, n-are cum să aducă voturi în plus Dreptei faţă de cele obţinute la locale. Să nu uităm că şi în campania pentru locale duşmanul de moarte a fost proclamat de către Klaus Iohannis şi de liderii PNL, tot PSD.

Şi PSD, văzut ca fiind în pragul dezastrului, a obţinut un scor surprinzător de bun. Cu atît mai mult n-are cum să fie eficientă desemnarea PSD drept principal duşman pentru PNL, cu cît dezastrul din administrarea Pandemiei poate duce la un spor de voturi pentru PSD.

Partidele de Dreapta, însumate, nu mai au de unde să ia electorat în plus faţă de cel de la votul politic de la locale.

Prin urmare, bătălia pe viaţă şi pe moarte din campanie va fi în interiorul Dreptei, pe procentajul care va reveni anti-PSD-ismului. Şi e limpede, chiar şi unui orb într-ale politicii, că bătălia se va duce între PNL şi USRPLUS pentru o redistribuire a voturilor. Tot ceea ce pierde PNL nu merge la PSD. Merge la USRPLUS”.

Spre deosebire de PNL, “USR PLUS a a înţeles adevărata miză a campaniei: ruperea de cît mai multe voturi de la un PNL aflat la Guvernare”, este de părere Cristoiu.

Ce strategie are PNL? Una impusă de Klaus Iohannis

Publicistul mai analizează strategia de campanie a PNL şi o cataloghează ca dezastruoasă. Cristoiu punctează câteva din reperele campaniei liberale, axate pe evitarea stângace a confruntărilor cu USR PLUS şi atacarea ineficientă a PSD-ului.

“Prin măsurile de cosmetizare a imaginii, prin teatrul pierderii majorităţii parlamentare şi mai ales prin teatrul pierderii localelor, deşi succesul a fost evident, PSD nu mai poate fi identificat cu Monstrul din vremea lui Liviu Dragnea. De la PSD nu se mai poate lua nimic în campanie. Da, dar la alegeri PNL se poate trezi lăsat în fundul gol tocmai de USRPLUS”, concluzionează Ion Cristoiu.