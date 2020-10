Firea, răspuns pentru cei care o întreabă ce rost mai are să meargă la vot pe 6 decembrie

Astfel le răspunde Firea celor care o întreabă ce rost mai are să meargă la vot pe 6 decembrie, atunci când sunt programate alegerile parlamentare.

Firea: Nu pot ei fura, cât putem noi munci şi vota!

"Ma intreaba prieteni si cunoscuti ce rost mai are sa mearga la vot pentru alegerile parlamentare, daca la locale a vazut o tara intreaga ce s-a intamplat si nimeni nu a luat vreo masura. Raspunsul este simplu: tocmai de aceea! Pentru ca, nu pot ei fura, cat putem noi munci si vota!

In plus, votul este singura solutie pentru a scapa de ministri incompetenti si inumani precum Cîtu, Tataru, Anisie, Violeta Bau Alexandru etc. Cei care, prin masurile luate, sfidându-i pe romani, au compromis economia, sanatatea, educatia, protectia sociala.

Ei ne dovedesc zi de zi, prin deciziile eronate luate, ca se poate mai rau azi decat ieri si maine fata de azi.

Iar Orban patroneaza vesel-inconstient tot acest sistem guvernamental putred.

Firea: Scopul parlamentarelor este un nou guvern

Scopul parlamentarelor este un nou guvern. Un guvern care sa fie format din oameni competenti, responsabili, cu grija fata de salariati dar si pentru investitorii care creeaza locuri de munca.

Acum, sfidarea conducatorilor fata de romani e maxima, pentru ca s-a strans toata puterea intr-o singura `mânā` politica - presedinte, premier, ministri, institutii reprezentative.

Un adevarat pericol pentru democratie!", a scris primarul în exerciţiu al Capitalei, Gabriela Firea.