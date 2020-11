Premieră în alegerile americane: primul congresman adept al QAnon, primul senator transsexual şi cel mai tânăr membru ales vreodată în Congres

Scrutinul pentru Congres s-a desfăşurat în paralel cu cel prezidenţial, la aceleaşi secţii de vot.

Pe măsură ce s-au închis urnele, au apărut şi surprizele, consemnate ca atare de presa internaţională.

Astfel, alegătorii din statul Georgia au reuşit performanţa de a o trimite în Camera Reprezentanţilor pe Marjorie Taylor Greene, adeptă a teoriilor conspiraţioniste propagate de mişcarea QAnon.

Greene, care a candidat din partea Partidului Republican, şi-a adjudecat victoria după ce competitorul democrat a abandonat cursa invocând motive de natură personală.

După modelul consacrat de preşedintele Trump, candidata republicanilor a postat frecvent afirmaţii controversate pe reţelele sociale, susţinând, între altele, că miliardarul şi filantropul George Soros ar fi nazist, că fostul preşedinte democrat Barack Obama ar fi musulman şi că fostul candidat democrat în alegerile prezidenţiale din 2016, Hillary Clinton, ar fi o criminală în serie.

QAnon, mişcarea conspiraţionistă susţinută de Marjorie Greene, propagă, la rândul său, teza că actualul preşedinte american Donald Trump duce un război secret împotiva "sataniştilor pedofili" din Guvern, mediul de afaceri şi presă.

În Delaware, alegătorii democraţi au trimis în Senat prima persoană transgender din istoria acestei Camere a Congresului.

Este vorba despre Sarah McBride, care a lucrat în administraţia lui Barack Obama şi care activează de multă vreme în favoarea persoanelor LGBT (Lesbi, Gay, Bisexuali şi Transgender).

Annise Parker, preşedinta LGBT Victory Fund, a apreciat că victoria obţinută de McBride va inspira mai multe persoane transgender să îi calce acesteia pe urme şi să candideze pentru funcţii publice.

For my LGBTQ+ friends: Let’s celebrate tonight Sarah McBride becoming the 1st trans State Senator in US history after winning in Delaware. pic.twitter.com/9DjVhM2Gs9

În Carolina de Nord, republicanul Madison Cawthorn, 25 de ani, devine cel mai tânăr membru al Congresului, preluând locul vacantat de Mark Meadows, în prezent consilier al lui Donald Trump.

Cawthorn a fost eroul unui episod controversat, astă vară, după ce presa a dezvăluit că, în 2017, el a vizitat o casă a lui Adolf Hitler, liderul Germaniei naziste în perioada celui de-al Doilea Război Mondial şi a comentat că vizita respectivă împlineşte una dintre cele mai importante dorinţe ale sale.

În urma scrutinului de marţi, el devine primul membru al Congresului american născut după 1990.

From the bottom of my heart, Thank you.



All glory goes to God and I am excited to serve each and every member of this district. Thank you! pic.twitter.com/oFnizpzqVa