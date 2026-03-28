Analist militar CNN, despre războiul din Iran: Nu a fost bine planificat. Conflictul va face ca Iranul să fie şi mai periculos

Cedric Leighton, general în rezervă şi analist militar CNN, şi Donald Trump, preşedintele SUA. Sursă colaj foto: captură Antena 3 CNN

Analistul militar CNN, generalul în rezervă Cedric Leighton, a declarat vineri seara, într-o intervenție în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, că războiul din Iran "este o greşeală, n-ar fi trebuit să se întâmple". Potrivit declaraţiilor sale, operaţiunea militară pornită de SUA şi Israel în urmă cu o lună nu a fost bine planificată, iar Iranul ar avea şanse să câştige, întrucât deţine capabilități militare asimetrice. "Este un război care va face ca Iranul să fie şi mai periculos, lucru care nu este bun nici pentru Iran, nici pentru Orientul Mijlociu, nici pentru restul lumii", a mai spus Cedric Leighton.

Radu Tudor, realizator "Ediţie Specială", la Antena 3 CNN: După o lună de război, nu avem un Iran eliberat, iar economia mondială este afectată grav şi Pentagonul plănuieşte operaţiuni destul de periculoase la sol. Care este punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu acest conflict?

Cedric Leighton, general în rezervă şi analist militar CNN: Sincer, eu cred că acest război este o greşeală, n-ar fi trebuit să se întâmple. Evident că este o situaţie în care Iranul a făcut multe lucruri rele în Orientul Mijlociu şi în alte părţi din lume, însă, n-a fost nicio acţiune precipitantă sau vreo cauză concretă care să fi provocat aşa ceva. Prin urmare, este o situaţie în care avem forţele militare ale Statelor Unite... dar şi posibilitatea aceasta de atac terestru este foarte reală. Vorbim despre un război unde poate s-a înregistrat ceva succes militar, mai ales prin eliminarea părţii convenţionale a forţei navale şi a forţei aeriene, însă (...). Războiul nu a fost bine planificat sau adecvat planificat şi în niciun caz în conformitate cu obiectivele care au fost afirmate sau prezentate drept cele care erau vizate. Astfel, este un război care va face ca Iranul să fie şi mai periculos, lucru care nu este bun nici pentru Iran, nici pentru Orientul Mijlociu, nici pentru restul lumii.

Radu Tudor, realizator "Ediţie Specială", la Antena 3 CNN: Cunoaştem că Statele Unite au cele mai puternice forţe armate şi cel mai bine echipate, de asemenea, şi Israel are capabilități militare extraordinare... este suficient pentru a câştiga războiul împotriva Iranului?

Cedric Leighton, general în rezervă şi analist militar CNN: Mă tem că nu, Iranul are capabilități militare asimetrice, iar victoria poate fi definită în multiple moduri. Pe de-o parte, Statele Unite ar putea, cel puţin temporar, să deschisă Strâmtoarea Ormuz – este doar un exemplu. Însă, menţinerea deschisă a acestei strâmtori rămâne o chestiune cu semnul întrebării, pentru că, pe termen lung, Iranul rămâne acolo pentru totdeauna. (...), iar Statele Unite, cu o prezenţă acolo, ar putea însemna ceva ce, desigur, este în interesul Statelor Unite şi a altor state din Golf.

Însă, dacă se iau măsuri active, nu cred că suntem, de fapt, pregătiţi să le adoptăm, dar, dacă sunt măsuri active adoptate pentru ca Strâmtoarea Ormuz să rămână deschisă, atunci ar putea fi singura modalitate prin care să avem ceva rezultate pozitive din acest conflic.

Radu Tudor, realizator "Ediţie Specială", la Antena 3 CNN: Rusia şi China ajută Iranul să reziste împotriva Statelor Unite şi a Israelului, însă Administraţia americană este foarte generoasă faţă de Moscova şi are multe critici faţă de NATO. Am dreptate când spun asta sau spun un lucru greşit?

Cedric Leighton, general în rezervă şi analist militar CNN: Nu, tu ai dreptate când afirmi acest lucru şi, în mare parte fostele administraţii, cu excepţia Administraţiei Trump, desigur că rezultatul ar fi fost diferit şi chiar situaţia ar fi cea opusă. Din păcate, preşedintele Trump a ales să spună foarte multe lucruri pozitive despre Rusia şi despre China în mare măsură, ceea ce nu neapărat reflectă... cum ar trebui să fie lucrurile şi reprezintă un lucru care afectează interesul strategic pe termen lung, pentru că statele arabe şi cele din Golful Persic, plus protejarea Israelului, sunt importante, dar şi protejarea NATO.

NATO a fost alături de noi şi... dintr-un motiv sau altul, preşedintele Trump a ales să nu recunoască acest lucru, pentru că ştim prea bine că singurul moment în care a fost invocat Articolul 5 de către NATO a fost pentru a proteja Statele Unite după atacurile teroriste din 2001. Şi e o chestiune pe care o recunosc foarte mulţi americani şi, totodată, mulţi americani sunt recunoscători, inclusiv faţă de România, nu doar pentru ceea ce s-a întâmplat în 2001, dar şi în anii ce au urmat.

