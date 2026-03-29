Diplomat american: Nicio armată din NATO nu poate lupta aşa cum o face Ucraina

În urmă cu patru ani, Putin a ordonat armatei sale să intre în Ucraina, în cea mai dramatică încălcare a ordinii de securitate europene de la Al Doilea Război Mondial.

Diplomat american cu peste trei decenii de experiență, George Kent este considerat pe scară largă drept una dintre cele mai informate voci de la Washington privind Ucraina și regiunea post-sovietică. A deținut funcții de conducere la Departamentul de Stat, iar din 2023 până în 2024 a fost ambasadorul SUA în Estonia, notează Pravda. Kent, care a lucrat intens la Kiev, inclusiv ca adjunct al șefului misiunii, spune că "Ucraina are acum o mare expertiză tehnică militară de care comunitatea europeană și transatlantică are nevoie disperată" şi crede că nu există o singură țară NATO cu o armată care să poată lupta așa cum o face Ucraina".

Într-un interviu pentru sursa amintită, George Kent a remarcat nivelul militar ridicat la care a ajuns Ucraina, în timpul războiului cu Rusia.

"Cred că evoluțiile din Orientul Mijlociu și din Golf, războiul cu Iranul, arată că Ucraina are acum o mare expertiză - expertiză tehnică militară de care comunitatea europeană și transatlantică în general are nevoie disperată. Ucraina și, din păcate, armata rusă, luptă într-un mod în care nicio armată NATO nu poate lupta în acest moment.

Războiul centrat pe drone fără pilot, care nu este doar drone FPV sau drone Mavic, ci este un întreg ecosistem de vehicule fără pilot multi-domeniu, plus mentalitatea și ciclul tehnologic de a rafina constant tehnologia, produsă în masă, cu cel mai mic cost, cea mai eficientă și în continuă evoluție din cauza nevoii de a evolua tehnologia în cursa cu rușii - acea mentalitate, acel ecosistem și apoi tehnologia propriu-zisă a dronelor, anti-dronelor, războiului electronic, fibră optică, dronelor submarine - toate acestea au devenit realitatea militară a Ucrainei care luptă împotriva Rusiei.

Nu există o singură țară NATO cu o armată care să poată lupta așa cum o face Ucraina", a declarat Kent.

Afirmă că americanii admiră Ucraina

"Americanul obișnuit admiră Ucraina. Diferiți americani au probleme diferite care contează pentru ei în propriile lor vieți într-un context intern, dar aș spune că au existat trei teme care au rezonat cu oamenii cu care am vorbit. Ucraina luptă pentru libertate. Pentru americani, aceasta este o temă care rezonează", a afirmat Kent, care a continuat:

"Am întâlnit mulți voluntari americani care sunt aici, precum și unul din SUA care a fost ținut prizonier de război în Rusia timp de patru luni în 2022. Au servit în armata americană și, când i-am întrebat De ce sunteți aici?, au spus: Pentru că Ucraina luptă pentru libertate. Luptă pentru aceleași valori cărora le-am aderat și eu, m-am oferit voluntar în armata americană.

Și cred că acea inspirație i-a determinat pe acei indivizi să vină. O sută de americani au murit în Ucraina luptând pentru Ucraina împotriva armatei ruse din 2022".