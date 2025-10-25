Dan Nica, despre un potenţial blackout la iarnă: "Cum să nu fie un pericol? Dacă e ger 7-10 zile, deficitul e de 3.000 de megawaţi/oră"

Europarlamentarul Dan Nica. Foto: Captură Antena 3 CNN

Europarlamentarul Dan Nica a spus sâmbătă că, "dacă în România sunt între 7 și 10 zile cu frig, cu ger, România, în scenariul cel mai optimist, are deficit de capacitate de vreo 3.000 de megawați pe oră". Mai mult, el a spus că un blackout la iarnă rămâne un risc "dacă există un deficit de asemenea natură", subliniind că "dacă e frig în România, e frig şi în Bulgaria sau Ungaria". "Din Ucraina nu poți să iei (N.r. - energie electrică), din Moldova nu poți să iei. Și atunci, România n-are de unde să ia", a spus el la Be EU cu Sabina Iosub.

"Deja s-au scos deja capacități importante. Dacă mai scoatem și ce-a mai rămas pe cărbune, nu mai avem capacitate. Eu am aici un material, la care m-am uitat cu foarte mare atenție, și un raport oficial, și o analiză făcută în ordine serioasă și prezentată la nivelul Comisiei Europene, care spune așa: dacă în România sunt între 7 și 10 zile cu frig, cu ger, România, în scenariul cel mai optimist, are deficit de capacitate de vreo 3.000 de megawați pe oră.

În acest scenariu, noi avem teoretic capacitatea să luăm 4.400. Problema e că, în România, când e frig, e frig și în Bulgaria și în Ungaria. Sigur, locuri de pe unde putem să luăm noi energie. Din Ucraina nu poți să iei, din Moldova nu poți să iei. Și atunci, România n-are de unde să ia", a spus el.

Despre posibilitatea unui blackout, Nica a spus că "dacă există un deficit de asemenea natură, trebuie să vii și să impui niște măsuri".

"Și am avut situația asta aproape de blackout – atât a fost de aproape. În 2018, când a fost o săptămână de viscol și ger, energia eoliană și solară a fost zero, 0,1% cu mare greutate. Ne-au dat bulgarii 100 de megawați – vă dați seama, noi vorbim de mii de megawați, și bulgarii au dat 100. Din Ungaria n-am putut să luăm nimic, și a fost aproape de blackout.

Sigur, m-am uitat și la declarațiile președintelui Autorității de Reglementare, care spunea că nu este niciun pericol. Păi cum să nu fie un pericol? Uită-te la cifre, uită-te la raport: dacă există un deficit de asemenea natură, tu trebuie să vii și să impui niște măsuri.

Eu, dacă eram președinte al Autorității de Reglementare, mă suiam în avion și mă duceam la Bruxelles și spuneam: «Domnule, eu sunt președintele Autorității de Reglementare. Eu nu pot să fiu președintele unei autorități care gestionează un dezastru»"

Vă spun, luam cifrele, că ei cu asta se ocupă, și le puneam în față: «Uite, de unde iau energia asta? Arătați-mi mie de unde o iau?», a adăugat el.